Bruce Springsteen canta y cuenta su historia en Netflix

En octubre del año pasado, Bruce Springsteen comenzó una serie de recitales en un formato especial: lejos de los estadios y las grandes multitudes, el cantante y guitarrista se refugió en un teatro neoyorquino para su show intimista "Springsteen On Broadway", un recital en el que repasa sus clásicos sólo con guitarra y piano. En medio de temas emblemáticos de su carrera como "Thunder Road" y "The Promised Land", El Jefe también va relatando su vida, en la misma sintonía que su reciente autobiografía, "Born To Run" (2016). La propuesta prendió en el público y fue un éxito. El espectáculo originalmente iba a estar en cartel hasta el 26 de noviembre de 2017, pero fue tal la demanda de entradas que se extendió hasta este mismo diciembre. Desde hoy todo el mundo podrá ser testigo de esa experiencia a través del documental "Springsteen On Broadway", que Netflix estrena en exclusiva.

El documental tiene guión del mismo Bruce y su director es Thom Zinny, autor también del elogiado documental "Elvis Presley: The Searcher". La película se mete en el corazón del show que dio El Jefe durante 236 noches en el Walter Kerr Theatre de Nueva York, con capacidad para menos de mil personas. Allí sonaron temas inoxidables como "Growin' Up", "My Hometown", "My Father's House", "Born in the U.S.A", "Brilliant Disguise" y "Dancing in the Dark". La única invitada en algunos temas es Patti Scialfa, la esposa de Springsteen, que toca la guitarra y hace coros. En este ambiente íntimo y casi familiar, el rockero también demuestra sus dotes de narrador contando historias sobre su larga carrera, su infancia, sus logros y sus miedos.

En su apasionante autobiografía publicada en 2016, Springsteen termina diciendo: "No lo he contado todo sobre mí. La discreción y el respeto a los sentimientos de otras personas me lo impiden. Pero en un proyecto como éste el escritor hace una promesa: mostrarle su mente al lector. Y eso es lo que he intentado hacer en estas páginas".

El Jefe no lo había contado todo pero había contado bastante: su lucha contra la depresión, sus momentos de disipación, sus pecados y sus redenciones. En los shows en Broadway el músico se explaya más, aunque las nuevas revelaciones son ampliaciones de lo que relata en el libro: básicamente, el frágil equilibrio emocional y psicológico de Springsteen. En una reciente entrevista con la revista Esquire, el cantante volvió a contar que toma antidepresivos desde hace años y reveló algunos detalles nuevos sobre su padre, el origen de todos los conflictos vitales de Springsteen.

El cantante describe a su padre como un "volcán dormido, a punto de estallar", y lo retrata como un esquizofrénico paranoide sin diagnosticar. "Yo no era el ciudadano favorito de mi padre. De niño pensaba que así debían ser los hombres, distantes, taciturnos, absorbidos por las corrientes del mundo adulto", contaba el músico en "Born To Run".

Sobre la depresión, Springsteen añadió a Esquire algún detalle sobre la crisis maníaca más grave que ha sufrido. "En esa época tenía dos médicos muy buenos que me atendían, pero era agosto (época de verano) cuando me apareció la crisis y estaban ilocalizables". El asunto, explica en la entrevista, terminó en el hospital. "No puedo recordar cuánto tiempo estuve internado. No sé si unas horas, unos días o semanas. Sólo recuerdo la sensación de malestar insoportable", afirmó.

En las entrevistas para promocionar el estreno del documental de Netflix, el rockero también contó que tiene planes para grabar un nuevo disco de estudio. "Es hora de volver a mi trabajo diario", aseguró al New York Times. Adelantó que se tratará de un álbum en solitario, un "disco de cantautor". El músico de 69 años aclaró además que el año que viene se tomará un descanso de los shows en vivo y no saldrá de gira con su banda de toda la vida, la E Street Band, aunque dijo que espera verlos "pronto".

Springsteen es conocido por su oposición a Donald Trump. Y en la entrevista del Times reiteró sus críticas al mandatario, al que calificó de "peligroso". "Trump no tiene interés en unir al país, como él dice. Más bien tiene interés en hacer justo lo contrario, en dividirnos, algo que hace diariamente", aseguró. Sin embargo, El Jefe admitió que, actualmente, no existe ningún líder político en la oposición de EEUU capaz de derrotar a Trump.