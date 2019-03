Britney Spears será la figura central de la pieza musical "Once Upon a One More Time", con una veintena de sus canciones en la que se satirizan cuentos clásicos desde una óptica feminista, anunciaron la cantante y sus productores.

El musical se presentará en el Teatro James N. Nederlander de Chicago, con funciones de preestreno desde el 29 de octubre, para llegar al lanzamiento oficial el 13 de noviembre, para permanecer solamente un mes, con la esperanza de pasar a Broadway.

Si bien la música de la cantante será el centro del espectáculo, se trata de una versión satírica de cuentos clásicos, en especial de un personaje que también fue clásico de Disney, como Cenicienta, acompañada por una pandilla de princesas famosas.

Este singular grupo de mujeres se reúne periódicamente en una biblioteca para leer cuentos de los hermanos Grimm, hasta que una vez que se les agotan, un hada madrina les ofrecerá como novedad "La mística de la femineidad", libro clave del feminismo escrito por Betty Friedan y publicado en 1963.

Aseguran desde la producción que lo mejor será el mensaje con discursos feministas dentro de un panorama donde la mujer tiene un papel primordial, todo a través de diálogos divertidos que prometen hacer reír y pensar a los seguidores de la cantante.

"Estoy muy emocionada de tener un musical con mis canciones, especialmente uno que recrea un mundo tan mágico, lleno de personajes con los que crecí, a quienes amo y adoro. Esto es un sueño hecho realidad", dijo Spears en un comunicado.