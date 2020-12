Brian May trabaja en una solución para que vuelvan los conciertos pese al coronavirus

No obstante, hasta ahora no se puede hablar con certeza de una fecha de realización de esos recitales. Pero Brian May, miembro fundador de la mítica agrupación, sacó a relucir su título como Doctor en Física para asegurar su pronto regreso a los escenarios. En una publicación de su Instagram, el guitarrista subió fotos de un proyecto más que interesante.

En posteo escribió: "Ustedes preguntaron: ¿por qué estabas visitando el legendario Teatro Apollo (anteriormente el Hammersmith Odeon, ¡sí! ¡¿Tantos recuerdos!)? Bueno, ¡para salvar el Rock and Roll por supuesto! Me desperté una mañana con el fantasma de una idea: una forma de intentar diseñar un sistema de flujo de aire para hacer que los teatros y los estadios sean lo suficientemente seguros en la situación de la pandemia como para permitir que los conciertos como solíamos conocerlos sucedieran nuevamente".

"Así que nosotros, un pequeño equipo compuesto por mí, un profesor de Cambridge y los dos principales expertos en flujo de aire del London O2, nos reunimos, socialmente distanciados, por supuesto, en el Apollo, para estudiar su sistema de ventilación y probar algunas teorías. Son los primeros días y hay grandes problemas que resolver, pero si lo logramos, aunque sea en parte, podría ser un paso para salvar los conciertos que tanto extrañamos", siguió.

Ayer May se convirtió en tendencia en las redes sociales gracias a sus fanáticos, que destacaron gestos y actividades que pocos conocen del artista. No obstante, en un primer momento hubo temor por la salud del músico británico, algo que rápidamente fue desmentido en las redes.

Hace unas semanas, el astrofísico ha dicho que estuvo "muy cerca de la muerte", por lo que su malestar iba más allá de un desgarro muscular: "Les dije que tenía un músculo roto y eso fue lo que me diagnosticaron, pensamos que era como un extraño accidente de jardinería, pero resultó no serlo realmente".

Brian Harold May (Hampton, Londres, Inglaterra; 19 de julio de 1947) es un músico, compositor, activista y astrofísico británico. Es conocido por ser guitarrista, compositor, vocalista y en ocasiones tecladista de la banda británica Queen y Anakena.

Compuso muchos de los temas de Queen, como "Now I'm Here", "39", "sweet lady", "tie your mother down" " We Will Rock You", "Fat Bottomed Girls", "Save Me", "Flash", "Hammer to Fall", "Who Wants to Live Forever", "I Want It All", "The Show Must Go On", "Headlong", "Too Much Love Will Kill You" o "No-One but You (Only the Good Die Young)".1​

Tras realizarse las pruebas, los médicos encontraron que May tenía tres arterias bloqueadas, lo que explicaba el intenso dolor en el pecho que sufrió durante aproximadamente 40 minutos.

Dolencia en el corazón

El legendario músico, de 72 años, reveló el pasado mayo cómo los médicos le encontraron tres arterias bloqueadas, que detenían el suministro sanguíneo hacia su corazón, cuando tuvo que ser ingresado en el hospital por un dolor en el glúteo debido a un desgarro y al nervio ciático comprimido.

"Pensaba que era un tipo muy sano y todo el mundo me dice que tengo una gran presión sanguínea, un gran ritmo cardíaco y todo, y me mantengo en forma, voy en bicicleta, sigo una buena dieta, sin demasiada grasa", comentó el veterano guitarrista.

May cuenta que una vez hospitalizado por los dolores que sufría en el glúteo, sufrió un "pequeño ataque al corazón".

El músico explica que cuando dice que el ataque fue "pequeño" se refiere a que "fueron unos 40 minutos de dolor en el pecho, y rigidez", con una "sensación en los brazos y sudor".

May da las gracias a los médicos que le trataron y afirma que el bloqueo en sus arterias podía haberlo matado.