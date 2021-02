Queen es uno de los grupos más importantes en la historia del rock y uno de los más populares en Argentina. La formación original, que siguió activa hasta la muerte de Mercury en noviembre de 1991, se completaba con el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. En la actualidad, el combo sigue en la ruta con el cantante Adam Lambert, pero sin la presencia de Deacon, quien tras la muerte de Mercury decidió retirarse de los escenarios.

En su extensa trayectoria, el conjunto obtuvo suceso mundial con temas que ya considerados clásicos de la música como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Somebody to Love”, “Love of my Life”, Crazy Little Thing Called Love” y “Radio Gaga”, entre otros tantos.

Hallazgo inesperado

En el reportaje, el guitarrista y cofundador de Queen señaló sobre su reciente hallazgo: “Siempre buscamos cosas que sean históricamente importantes. Esta cinta que apareció muy recientemente y lo que me entusiasma es uno de los primeros conciertos que tocamos en una sala de conferencias en el Imperial College. Ni siquiera sabía que tenía este material”.

El músico sostuvo que está debatiendo con Roger Taylor si publican el concierto. “Hace unos años nos habríamos sentido muy protectores y pensamos, ‘Nadie debería escuchar esto, porque somos muy rudos’. Pero ahora, en el momento que estamos en nuestras vidas, no nos avergonzamos. Fuimos nosotros contra el mundo”.