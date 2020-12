Brian Lanzelotta y Ángela Leiva llenaron de emoción la pista de el "Cantando 2020"

Brian y Ángela deleitaron en su actuación, sobre todo a Nacha Guevara, quien no pudo contener las lágrimas.

La noche en el "Cantando 2020" fue a pura emoción y los que abrieron ese camino interpretando música de películas fueron Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, quienes interpretaron "I will always love you", el tema de Whitney Houston de "El guardaespaldas". Una de las que más sintió la pasión fue Nacha Guevara.