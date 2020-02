Breves de Escenario

Macaulay Culkin debuta en en la TV

Macaulay Culkin, el recordado protagonista de "Mi pobre angelito" y otras comedias familiares a comienzos de la década de 1990, integrará el elenco de la décima temporada de la galardonada serie de antología de terror "American Horror Story". Creada por el prolífico productor y guionista televisivo Ryan Murphy, "American Horror Story" dio a conocer ayer los nombres del reparto para la entrega que podrá verse más adelante este mismo año. Sarah Paulson y Evan Peters aparecieron en numerosas temporadas de la serie y volverán a ser de la partida este año, en compañía de otras estrellas como Kathy Bates, Billie Lourd, Finn Wittrock, Lily Rabe, Adina Porter. Para Culkin será el primer rol regular en una serie televisiva y la vuelta a la primera plana en la industria, ya que luego de su éxito en los ‘90 estuvo involucrado en proyectos de bajo presupuesto y poca difusión. Como niño-actor lo de Culkin fue un prodigio; en la primera mitad de la década de 1990 estelarizó los dos primeros filmes de "Mi pobre angelito", "Mi primer beso" (1991), "El ángel malvado" (1993), "Me las vas a pagar papá" (1994) y "Ricky Ricón" (1994), entre otras.

La fuerte confesión de la cantante Duffy

La cantante británica Duffy, quien desapareció durante varios años de la escena pública, reveló que su ausencia se debió a que fue “violada, drogada y mantenida en cautiverio durante varios días”. “Muchos me han preguntado qué me pasó, dónde me perdí y el por qué”, escribió la artista en Instagram, y acotó: “La verdad es que, y confíen en que ahora estoy bien y segura, fui violada, drogada y mantenida en cautiverio durante varios días. Por ahora no dio precisiones sobre el momento en que eso ocurrió, ni dónde, ni aclaró el paradero del culpable.