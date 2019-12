Breves de Escenario

Baglietto sinfónico, esta noche en el CCK

La obra de Juan Carlos Baglietto será protagonista hoy en el cierre de temporada del “Filiberto Rock”, un ciclo en el que la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” aborda en formato sinfónico clásicos de artistas de rock, en el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK), de Buenos Aires. El concierto contará con la voz del propio Baglietto; los arreglos, el piano y la orquestación de Juan “Pollo” Raffo y el maestro Martín Merayo como director invitado. El ciclo “Filiberto Rock” ya contó con homenajes al primer disco de Almendra y a la música de Miguel Abuelo, entre otros, siempre con arreglos y orquestación de Raffo, quien integró la banda de Baglietto entre 1984 y 1988.

The Kavanaghs cierra el año en Beatmemo

The Kavanaghs, una de las bandas más ascendentes de la escena pop rosarina, despide el año esta noche con un show especial. La cita es desde las 21.30 en Beatmemo, bulevar Oroño y Güemes, con una presentación que incluirá un recorrido por los tres álbumes de estudio de la banda y también, como regalo de fin de año para sus fans, clásicos de U2 en fieles versiones. La banda local esta liderada por Tiago Galíndez ( voz, bajo y piano), acompañado por Diego Vázquez y Sebastián Cairo (guitarras y coros) y Franco Barbieri (batería). El pub no cobra derecho de espectáculo para el show de hoy.

Camila Cabello y su lenguaje racista

Camila Cabello, popular por su hit “Havana”, se disculpó por haber usado en el pasado lenguaje racista en redes sociales. La intérprete nominada al Grammy escribió el miércoles que lamenta haber usado palabras ofensivas e hirientes en las redes cuando era una adolescente, y aseguró que ahora que tiene 22 años ha crecido. “Cuando era más joven usé un lenguaje que me avergüenza profundamente y del que me arrepentiré por siempre’’, escribió Cabello. “Yo era ignorante y sin educación y una vez que estuve consciente del verdadero significado detrás de este lenguaje terrible e hiriente, me sentí profundamente avergonzada”. Los usuarios de redes publicaron capturas de pantalla de los viejos mensajes ofensivos de Cabello, obligándola a emitir esta disculpa pública.