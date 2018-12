Breves de Escenario

La Trova Rosarina se prepara para Cosquín



Algunos de los artistas que fueron parte de la denominada Trova Rosarina se reunirán para ser uno de los platos fuertes de la noche inaugural del 59no. Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge Fandermole, Adrián Abonizio, Rubén Goldín y Fabián Gallardo serán los encargados, el sábado 26 de enero, de reponer una obra que tuvo su primera y acabada expresión en el álbum "Tiempos difíciles" que Baglietto publicó en 1982.



Falleció el creador de un clásico romántico



El letrista Norman Gimbel, autor de la conocida canción "Killing me Softly with his Song" (Matándome suavemente con su canción), falleció a los 91 años en su casa de Montecito, California, el pasado 19 de diciembre, informó ayer a través de un comunicado la entidad de derechos de autor Broadcast Music Inc. Ganador de un Grammy y un Oscar en 1980 por la canción "It Goes like It Goes", del filme "Norma Rae", Gimbel también estuvo nominado a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood por sus canciones en 1976 y 1979.



Taylor Swift llega hoy a Netflix



La plataforma Netflix estrenará hoy un documental de la gira "Reputation Stadium Tour", de la artista estadounidense Taylor Swift, con la que a lo largo de 2018 recorrió diversos países de 4 continentes. Como anticipo, ya se difundieron en las últimas horas 4 videos de unos 30 segundos de duración, en los que se escuchan los hits "Blank Space", "Shake it Off", "Delicate" y "Ready for it. En el documental también aparecen como figuras invitadas la cantante cubana, radicada en Estados Unidos, Camila Cabello y Charli XCX.