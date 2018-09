Breves de Escenario

Trump está ofendido con "First Man"

El presidente Donald Trump no tiene previsto ver la película "First Man", que narra la llegada del hombre a la Luna en 1969, porque no muestra el momento en que es plantada la bandera estadounidense en el satélite. "Es lamentable. Casi parece que se avergüenzan de que se trate de un logro estadounidense. Esto es terrible", le dijo Trump al Daily Caller. "Por eso no me gustaría ver la película", añadió. En el filme, los astronautas Neil Armstrong (Ryan Gosling) y Buzz Aldrin (Corey Stoll) aterrizan en la Luna en 1969 y luego regresan exitosamente a la Tierra. Sin embargo, no se muestra cómo despliegan la bandera estadounidense ni cómo la plantan en la superficie lunar.

México y Argentina, presentes en Toronto

México y Argentina son los países latinoamericanos que contarán con más películas en el Festival de Cine de Toronto, que comienza hoy, y los únicos de la región que competirán por el premio Platform con "Las niñas bien", de la mexicana Alejandra Márquez Abella, y "Rojo", del argentino Benjamín Naishtat. Si bien tradicionalmente el festival sólo entregaba un premio del público _el People's Choice Award, votado a la salida de los cines_ esta será la cuarta edición del premio Platform, dotado con 25.000 dólares canadienses (19.000 dólares). "Rojo" se adentra en los turbulentos años 70 en Argentina para dar cuerpo a un thriller protagonizado por los argentinos Darío Grandinetti y Andrea Frigerio.