Breves de Escenario

Netflix estrena hoy una comedia familiar



Netflix estrenará hoy la comedia "All About The Washingtons", protagonizada por Rev Run y ​​su esposa Justine Simmons. Creado por Jeremy Bronson ("The Mayor"), la serie es una comedia familiar autobiográfica que sigue a Joey Washington (Rev Run alias Joseph Simmons) y su esposa Justine Washington (Justine Simmons), interpretando versiones ficticias de ellos mismos criando una familia de niños en familia. Después de que Joey decide retirarse de una larga carrera como legendaria realeza del hip-hop, su esposa Justine, aprovecha la oportunidad de seguir una carrera por su cuenta ahora que Joey está disponible para centrarse en criar a los niños y mantener el casa en orden Sus hijos son interpretados por Kiana Ledé, Nathan Anderson, Leah Rose Randall y Maceo Smedley.





Brad Pitt rechazó dichos de Jolie



Hace cerca de dos años que ya no están juntos, pero su separación todavía sigue dando que hablar. El actor estadounidense Brad Pitt, rechazó las declaraciones de su exesposa, Angelina Jolie, quien aseguró que éste no le está pagando la manutención de sus hijos. En un documento presentado ante un tribunal el equipo legal de Pitt señaló que el actor había pagado costos de más de 1,3 millones de dólares y que le había prestado a Jolie 8 millones de dólares para ayudarla a comprar una casa.

El abogado de Jolie había dicho que Pitt no había pagado una suma significativa en manutención desde que ella inició los trámites de divorcio en 2016. La pareja inició su relación en 2005, pero se casó en 2014.

