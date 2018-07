Breves de Escenario

Demi Lovato ya está despierta y en familia



Demi Lovato está "despierta" y junto a su familia, tras ser hospitalizada por una aparente sobredosis de heroína. Este desenlace sorprendió a muchos pero no a sus allegados: sus amigos vieron señales de advertencia durante las últimas semanas ya que la actriz y cantante había perdido la batalla por mantenerse sobria. "Demi está despierta y con su familia, que quiere agradecer a todo el mundo su amor, plegarias y apoyo", dijo su representante, Nicole Perna.







Pitt y DiCaprio ya filman para Tarantino



Brad Pitt y Leonardo DiCaprio ya se encuentran en Los Angeles rodando la nueva película de Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood". La trama del nuevo trabajo de Tarantino se sitúa en 1969 en Los Angeles, cuando se produjeron una serie de asesinatos por parte de Charles Manson. Una de sus víctimas fue la actriz Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie. DiCaprio encarna a una antigua estrella del western y Pitt a su doble.La película será estrenada a finales de julio de 2019.







McCartney confesó que envidia a Sting



Paul McCartney, uno de los grandes compositores en la historia de la música pop, reconoció que envidiaba a Sting como autor de la canción "Fields of Gold". Lo dijo durante una actuación en Liverpool, su ciudad natal, que habló del tema con el ex The Police: "Sting, has robado mi canción", bromeó el músico de 76 años. El nuevo álbum de McCartney, "Egypt Station", se publicará el 7 de septiembre.