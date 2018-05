Breves de Escenario

Polanski amenaza denunciar a Hollywood

El cineasta Roman Polanski anunció a través de su abogado que podría presentar una demanda contra la Academia de Cine de Hollywood, luego de que en los últimos días la institución resolviera expulsarlo porque la acusación de violación que pesa sobre él hace 40 años infringe las normas de comportamiento que todos los miembros deben cumplir. En el comunicado presentado por el abogado del director de "El pianista", de 84 años, critica que no se le ofreció a su cliente la posibilidad de dar su versión antes de dictaminar la expulsión y que eso iría en contra de las normas de la Academia.

Mirtha Legrand, indignada con Aptra

La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, expresó su malestar por las repercusiones de su no inclusión en la terna de conducción femenina en los premios Martin Fierro y le pidió a Luis Ventura que aclare la situación. "Estoy muy dolida por todo lo que se está comentando con motivo de no estar ternada. Sería bueno que usted aclarara el motivo. (…) "Me está haciendo mucho daño a mi, a mi profesión, a mi carrera, a mi trayectoria. Es una cosa horrible, es como una campaña que se ha desatado. Me dicen que me jubilaron de los Martín Fierro", le dijo Legrand a Luis Ventura, el actual presidente de Aptra.