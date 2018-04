Breves de Escenario

DiCaprio y Pitt se únen a Tarantino

El multipremiado cineasta Quentin Tarantino causó sensación en la apertura de la conferencia CinemaCon en Las Vegas al anunciar que Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, protagonistas de su próxima película, forman un dúo que podría ser tan mítico como el de Paul Newman y Robert Redford.

"Once Upon a Time in Hollywood", que se rodará este verano y se estrenará el próximo año, girará en torno a los asesinatos cometidos por la "Familia Manson", una secta dirigida por Charles Manson que escandalizó en la década de 1960 a Estados Unidos, en especial con el homicidio de la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski y quien estaba embarazada.

Los asesinatos tuvieron lugar en Los ngeles, meca del cine estadounidense, y la película también contará la muerte del viejo sistema de estudios cinematográficos.

Tarantino, de 55 años, adelantó el lunes que su noveno y muy esperado largometraje tendría el mismo tono violento y de desparpajo de su filme de culto "Pulp Fiction" (1994).

El estudio "Sony y yo vamos a traer a las salas oscuras a la pareja de estrellas más emocionante desde Paul Newman y Robert Redford", sostuvo el director de "Reservoir Dog" y "Los odiosos ocho" en el Caesars Palace, donde se celebra la conferencia.

Paul Newman, quien murió en 2008, protagonizó junto a Robert Redford, de 81 años, "El golpe" (1973), cuando el dúo ya había adquirido una reputación mítica gracias a "Butch Cassidy" (1969), también conocida como "Dos hombres y un destino".

Tarantino generó intriga en el público al afirmar que la trama de la película era "top secret", pero que podía adelantar que "Once Upon a Time in Hollywood" se desarrollaba en 1969, "en el clímax de los movimientos de contracultura, la revolución hippie y el apogeo del Nuevo Hollywood".

DiCaprio, oriundo de Los ngeles, se manifestó entusiasmado por trabajar con Brad Pitt y dijo que el guión de Tarantino es "uno de los más fantásticos" que ha leído.

¿Quién ocupará la cuarta silla del "Bailando 2018"?

"La cuarta es mujer y ya está. Es Laurita Fernández, ella es la cuarta jurado que va a ocupar la silla", reveló Ángel de Brito en su programa.De esta manera, la bailarina será la reemplazante de Pampita, que no podrá estar ya que ahora tiene su propio programa en Telefe. Así, el jurado de "Bailando 2018", el reality conducido por Marcelo Tinelli por el Trece, queda conformado por la bailarina, Marcelo Polino, Moria Casán y el propio De Brito. El estreno será el 2 de julio próximo.Netflix lanza la animación de "Rápido y furioso"+La plataforma digital Netflix y el estudio DreamWorks Animation Television trabajarán de la mano para crear una serie de animación sobre la exitosa saga de acción "Rápido y Furioso". Netflix y Dreamworks explicaron que esta producción girará en torno a Tony Toretto, un adolescente que sigue los pasos de su primo Dominic Toretto (Vin Diesel en las películas) y sus amigos cuando se infiltran en una competición de carreras que tiene atrás a una organización criminal.