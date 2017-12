Breves de Escenario

Shakira, recuperada, retomará su gira

La cantante colombiana Shakira retomará su gira musical por Europa y Estados Unidos en junio del próximo año, tras una interrupción abrupta en noviembre pasado a causa de una enfermedad en sus cuerdas vocales. El anuncio lo hizo la cantautora a sus seguidores a través de redes sociales, en donde admitió la "realidad" de que su "lesión" necesita de más "tiempo y cuidado para sanar". Sostuvo que vivió "momentos" en los tan solo las "oraciones" y "mensajes cariñosos" de sus fans y el apoyo de su familia fueron "lo único que me mantuvo con ánimos".

Sony revivirá la serie "Mad About You"

Sony Pictures Television está decidida en hacer un "revival" de una de sus series más populares, "Mad About You", clásica comedia de televisión que tuvo siete temporadas, con Helen Hunt y Paul Reiser como protagonistas. "Mad About You" seguía la historia de Paul Bachman (Reiser) y Jamie Stemple Bachman (Hunt), que trata sobre el día a día de una pareja recién casada en Nueva York. Emitida desde 1992 hasta 1998, fue uno de los grandes éxitos de NBC.