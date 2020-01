Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, junto a sus dos hijos, no la están pasando bien con Federico Bal como vecino en un barrio cerrado de Mar del Plata. Es que el hijo de Carmen Babieri provoca desde hace unos días un importante batifondo, con fiestas casi todos los días que se prolongan hasta prácticamente las 6 de la madrugada y que alteran la paz del vecindario.

La situación se ventiló en Crónica Tv, donde se difundieron audios de la actriz, sacada de quicio, en los que llegó a tratar de “boludo” a Fede Bal.

“Realmente no puedo seguir en esta situación. Alquilé en un barrio que supuestamente era familiar, tengo a mis hijos que se me despiertan a la mañana con los quilombos de este boludo. O que se mude a otro barrio y lo voy a denunciar”, dijo Gandini en uno de los audios.

Lo cierto es que las fiestas de Federico Bal, quien ocupa una casa lindera a la de Gandini y Heredia, son moneda recurrente y al parecer son capaces de quebrantar la paciencia de cualquiera. Una noche hubo una intervención del propio Heredia quien fue a quejarse ante Bal en términos nada amistosos.

"Si me decís que hace una fiesta el fin de semana, bueno. Mis hijos se despiertan durante la noche por las fiestas, a las 6.30 los tengo que hacer dormir de nuevo porque este pibe que está al lado está gritando con sus amigos en la pileta. Me la aguanté cuatro veces, otra vez no. No entiende las normas de convivencia. Que se alquile una casa en medio de la nada, no en un barrio familiar. Necesito resolver esto porque sino vamos a terminar muy mal de verdad", se escucha decir a la mujer.