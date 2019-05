"¿Sabés cómo le dice Keith Richards a Mick Jagger? Brenda. Por eso acepté grabar con ella", bromeó Charly García anoche, durante la presentación a la prensa de "Vos sos dios", el disco que marcó el debut de la actriz Brenda Asnicar como cantante.

En Unísono -el estudio de grabación de Gustavo Cerati- ambos cantaron juntos "Pasajera en trance", "Solo Dios sabe" y un cover de "You Are So Vain", de Carly Simon, incluido en el priemr material de la joven cantante.

Durante la presentación, Brenda anticipó que su primera presentación será a mediados de junio. También trascendió que el disco estará disponible para el público en los próximos días.