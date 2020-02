Brad Pitt y la coreana "Parasite", al frente de los premios Oscar

Al cierre de esta edición, "Parasite", candidata a seis premios Oscar, entre ellos mejor película y mejor película internacional, recibió el premio a mejor guión original en la 92ª edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La película coreana "Parasite" era una de las favoritas a quedarse con varios galardones y una de las más nominadas junto a "Había una vez en... Hollywood", que recibió los Oscar a mejor actor secundario para Brad Pitt y diseño de producción. Laura Dern fue galardonada como mejor actriz secundaria por "Historia de un matrimonio", también candidata en seis categorías; "1917", nominada a 10 estatuillas con una historia de la Primera Guerra Mundial, recibió el premio a mejor sonido y mejor fotografía para Roger Deakins, en tanto que "Contra lo imposible", con 4 candidaturas, obtuvo dos Oscar por mejor edición y mejor montaje y "Jojo Rabbit", candidata a 6 premios, se llevó el trofeo a mejor guión adaptado.

Pitt dejó en el camino a Joe Pesci, Al Pacino, Anthony Hopkins y Tom Hanks. El actor, con su primer Oscar en solitario -en 2014 había compartido el galardón con otros actores de "12 años de esclavitud"-, agradeció a quienes le dieron sus primeras oportunidades en el cine y elogió especialmente a Quentin Tarantino. "Cuando Quentin hace una película todo sale bien. Esto se trata de él, la industria del cine no sería tan buena sin él". El filme ambientado en Los Angeles de los 70 sobre un actor en el declive de su carrera, también fue premiado en diseño de producción.

Laura Dern ganó como mejor actriz secundaria por su trabajo en "Historia de un matrimonio", producida y disponible en Netflix, en un nuevo avance de la plataforma de streaming en los Oscar. El filme está protagonizado por Scarlett Johansson y Adam Driver, bajo la dirección de Noah Baumbach.

El Oscar a mejor guión original recayó en "Parasite", la película del coreano Bong Joon-ho, quien agradeció en su idioma, tal como lo hace en sus entrevistas, y mencionó que es el primer Oscar para Corea del Sur. El filme competía contra "Había una vez en... Hollywood", "Historia de un matrimonio", "Puñales por la espalda" y "1917".

La elegida en la categoría mejor guión adaptado fue para "Jojo Rabbit". El director Taika Waititi adaptó un libro sobre Jojo, un niño solitario alemán perteneciente a las Juventudes Hitlerianas que ve su mundo puesto patas arriba cuando descubre que su joven madre Rosie (Scarlett Johansson) esconde en su ático a una niña judía. Con la única ayuda de su mejor amigo imaginario, el mismísimo Adolf Hitler (Taika Waititi), Jojo debe afrontar su ciego nacionalismo con las contradicciones de una guerra absurda.

La ganadora en la categoría mejor diseño de vestuario fue "Mujercitas" fue "Mujercitas" la adaptación de la novela de Louisa May Alcott y que dirigió Greta Gerwig. "Contra lo imposible", la película de James Mangold por la carrera entre Ford y Ferrari con 4 candidaturas recibió el Oscar a mejor edición de sonido y mejor montaje.

Como mejor película animada fue elegida "Toy Story 4"; mejor corto animado resultó "Hairlove", una historia sobre un padre afroamericano que debe peinar los rulos rebeldes de su hija por primera vez; mejor documental fue elegida "American Factory", una historia sobre las diferencias entre obreros estadounidenses y chinos que dejó atrás a otras como "Homeland" que era una de las favoritas.

Las canciones en vivo de las películas nominadas estuvieron a cargo de Indina Menzel con "Into The Unknown" de "Frozen II", con la particularidad de que fue interpretada en todos los idiomas a los que fue doblada en todo el mundo. Luego actuaron Chrissy Metz con "I?m Standing With You" de "Breakthrough"; Eminem, un invitado que no estaba en la grilla de los invitados y Randy Newman con "I Can?t Let You Throw Yourself Away" de "Toy Story 4".

La ceremonia arrancó puntualmente a las 22 en el Dolby Theatre de Los Angeles con la actuación de Janelle Monáe que puso a los 3 mil presentes de pie. Al igual que el año pasado, no contó con un anfitrión luego de que el comediante Kevin Hart debiera renunciar pocos días antes del evento tras la difusión de sus mensajes homofóbicos en Twitter. Por eso la Academia decidió que nuevamente sean los propios actores y actrices quienes se encarguen de entregar las estatuillas.

Los encargados de entregar los premios fueron Tom Hanks, Natalie Portman, Salma Hayek, Keanu Reeves, Diane Keaton y Julia Louis-Dreyfus, entre otros.