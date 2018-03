El director Quentin Tarantino acaba de fichar a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt para protagonizar su nueva película, "One Upon a Time in Hollywood", según informan medios estadounidenses. El filme se enmarca en Los Angeles de 1969, en pleno apogeo del Hollywood hippy. DiCaprio encarnará a Rick Dalton, antigua estrella de un western televisivo, mientras que Pitt dará vida al doble de acción de éste, Cliff Booth. "Ambos luchan por sobrevivir en un Hollywood que ya no reconocen", señala Tarantino, citado por "Deadline". "Pero Rick tiene una famosa vecina... Sharon Tate".