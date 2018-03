Bono está "furioso" por las denuncias de acoso

El cantante irlandés Bono se declaró "profundamente disgustado" por los episodios de abusos y acosos adjudicados a gerentes de One Campaign, la organización no gubernamental cofundada por él para impulsar acciones solidarias, en especial en Africa.

"Odio el acoso. No lo soporto", dijo la estrella de la banda U2 al dominical británico Mail on Sunday. Bono se declaró "conmocionado y furioso" y se comprometió a encontrarse en persona con las víctimas de los abusos para pedirles disculpas. One Campaign, escribió hoy la misma publicación, está en el centro de una causa legal multimillonaria. La organización sin fines de lucro, lanzada en 2004, se dedica sobre todo a combatir la pobreza y las enfermedades prevenibles, particularmente en Africa. Su lema oficial es "Acciones. Habla. Más Fuerte".

El CEO de la organización, Gayle Smith, informó que los hechos ocurrieron entre fines de 2011 y comienzos de 2015.