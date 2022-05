Bono dio un inesperado show en el metro de Kiev y cantó junto a soldados ucranianos

Bono de U2 cantó junto a un soldado ucraniano "Stand by me"

Bono de U2 cantó junto a un soldado ucraniano "Stand by me"

Entre el reducido público que asistió a la actuación había miembros de las fuerzas armadas ucranianas. En ese marco, los músicos interpretaron varios clásicos del grupo, como "Sunday Bloody Sunday", "Desire" o "With or without you".

“No hay ningún lugar en todo el mundo en el que prefiramos estar hoy que en la gran ciudad de Kiev”, dijo Bono, antes de tocar otro de los 'hits' de la banda, “Angel Of Harlem”.

Bono da un concierto en el metro de Kyiv: "No hay otro sitio en el mundo donde preferiría estar"

En un momento del concierto, Bono invitó a un soldado ucraniano a subir al escenario y a cantar, junto a ellos, una versión de "Stand by me". "Son algunas buenas emociones, eso es todo", dijo uno de ellos.

El líder de U2 también visitó este domingo las ciudades bombardeadas de Borodyanka e Irpin y la fosa común de Bucha, símbolos de la resistencia ucraniana frente a las tropas rusas, justo un mes después de publicar su canción “Walk on Ukraine” dedicada a los ucranianos víctimas de la invasión rusa.

U2 - Walk On Ukraine - #StandUpForUkraine

Esta visita a Ucrania de Bono en medio de la invasión rusa es una nueva muestra del activismo de líder de U2 para favorecer comunidades más afectadas en el mundo. El cantante, es conocido, además, por defender y llevar adelante causas humanitarias en diversas partes del mundo.

Gracias a su trabajo ha sido nominado a los Premios Oscar y al Nobel de la Paz, además de ser distinguido con la Orden del Imperio Británico.