Bono, Chris Martin y Sean Penn, juntos para homenajear a Sinatra

Los cantantes Bono y Chris Martin, y con el actor Sean Penn como un elegante camarero, actuaron anoche en el programa de Jimmy Kimmel, en un original y emotivo homenaje a Frank Sinatra.

Bono recurrió a su amigo y fan Chris Martin de Coldplay para interpretar uno de mis clásicos favoritos de Sinatra, la canción de Harold Arlen y Johnny Mercer, "One for my baby, one for the road" , que Sinatra cantaba al piano en la película con Doris Day, "Young at heart". Allí hacía de músico y marido maldito de ella.

La puesta en escena en el show de Jimmy Kimmel buscó recuperar ese bar de carretera, con un pianista y un vocalista. El camarero fue Sean Penn, también amigo de Bono. Hasta más de la mitad de la canción, no apareció la interpretación de Chris Martin, sobre un piano rojo.