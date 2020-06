Los micrófonos en la radio y televisión muchas veces son protagonistas en los actos involuntarios de sinceridad, ya que los protagonistas no registran que los mismos están encendidos cuando creen que están apagados. La nueva víctima de esto es el periodista Marcelo Bonelli, quien insultó a sus compañeros de TN cuando Alfredo Leuco hacía un análisis de la cuarentena, en la previa al anuncio de la extensión de la cuarentena por parte del presidente Alberto Fernández

La rutina impone una flexibilidad de la confianza, por ello muchos incurren en este tipo de errores que los hacen olvidar de que lo que digan o hagan puede ser vista por miles de personas sin querer. Bonelli pasó por ello ayer, cuando el móvil de TN estaba en la residencia de Olivos y mientras Leuco hacía un análisis de manera remota, en el estudio ocurrió algo que no se vio frente a las cámaras pero que molestó al conductor de A dos voces.

"En este programa son todos pelotudos", dijo Bonelli cuando nunca imaginó que su micrófono seguía abierto y que los televidentes escucharon bien clarito su exabrupto.

Las imágenes se viralizaron inmediatamente y generaron toda clase de comentarios negativos en su contra.

Ante esto Bonelli tuvo que salir a pedir perdón desde su cuenta de Twitter: "Este tuit se lo quería dedicar a los que nunca se equivocan, a los que viven de atacar a los demás. Pero no. Se lo dedico a mis compañeros que me bancan los errores todos los días. Perdón, me equivoqué".