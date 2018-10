"Bohemian Rhapsody", la historia oficial de la voz inolvidable

el jueves se estrena en rosario la película que cuenta la intensa vida de Freddie Mercury. Cómo fue la producción del filme, que llevó una década

Ya han pasado 27 años desde la muerte de Freddie Mercury. El mundo y la forma de relacionarse han cambiado sustancialmente en ese tiempo: Internet, los celulares, la velocidad de las comunicaciones, las redes sociales... Sin embargo, las canciones de Queen permanecen intactas. No han perdido nada de su brillo y su potencia. Es imposible escuchar "Bohemian Rhapsody" o "Don't Stop Me Now" sin ponerse a cantar y bailar, más allá de la nostalgia o de si sos fan o recién llegado. Además, en esta época en la que el rock carece de nuevos referentes, la figura de Freddie Mercury se vuelve cada vez más icónica.

Tal vez estos factores alcancen a explicar que haya tanta expectativa con "Bohemian Rhapsody", la película que cuenta la historia de Mercury y que el próximo jueves llega a los cines de todo el país. Las entradas para ver la película se están vendiendo en las salas desde hace semanas, y la banda de sonido ya está a la venta. "Bohemian Rhapsody" no es una biopic más. El proyecto es una suerte de historia oficial, porque desde el principio contó con la bendición de los ex integrantes de Queen y su entorno, y además se trata de una superproducción que llevó una década de desarrollo, entre marchas, contramarchas y cambios de último momento.

El filme relata el meteórico ascenso de Queen, desde principios de los 70 hasta el mítico concierto de Live Aid de 1985, seis años antes de que Mercury muriera de una neumonía como consecuencia del sida. Los que escribieron la historia fueron, en parte, sus mismos protagonistas. En 2008, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor se reunieron con el guionista Peter Morgan, que se había convertido en un especialista en temas de la vida real con los guiones de "La reina" y "Frost/Nixon". Morgan comenzó a escribir la historia de Queen y logró convencer al premiado productor Graham King (el hombre detrás de "El aviador", "Alí" y "Argo") para que se involucre en el proyecto. Así nació "Bohemian Rhapsody", que además de la información de primera mano de May y Taylor, tuvo como asesor a Peter Freestone, el ex asistente personal de Mercury.

Una vida de novela. Para contar la novela de Freddie Mercury y Queen había que hacer un recorte. Entonces la película toma el período que va de 1970 a 1985. De todas maneras, los exóticos orígenes del cantante también están reflejados. Según contó el productor Graham King a la revista Variety, la película "pretende mostrar a una generación nueva quién fue Freddie: sus antecedentes en Zanzíbar (la isla africana donde nació en 1946), su llegada a Londres como inmigrante, el prejuicio con el que tuvo que lidiar mientras crecía, su timidez e inseguridades con respecto a su apariencia, cómo encontró a otra familia en la banda, su reinvención como un intérprete fuera de lo común y sus comportamientos extravagantes".

La película comienza y termina con la actuación de Queen en Live Aid, el megaconcierto de estrellas a beneficio de Etiopía que copó el estadio de Wembley en julio de 1985. Ese show fue visto por 1,9 billones de personas en 150 países, y el set de 20 minutos de Queen fue el momento culminante. Sólo cinco canciones (que ahora aparecen por primera vez en CD en la banda sonora de la película) bastaron para alcanzar esa foto perfecta: Mercury desplegando toda su voz y su carisma para las masas, apenas seis años antes de morir.

El guionista Peter Morgan prefirió cerrar la historia ahí, en vez de centrarse en la vida personal del cantante y su trágico final. "No quería escribir una película sobre el sida", dijo a Deadline Hollywood. "Me enfoqué más en ese período (1985), en el que Freddie de algún modo rechaza a sus compañeros de la banda pero luego vuelve con ellos. Es una especie de historia familiar", contó. El concierto de Live Aid se dio en un momento crucial, porque reunió a Queen después de que Mercury se había mudado a Alemania, donde había grabado dos discos como solista. También se dio en una época en la que el cantante había caído en un espiral de drogas y alcohol, rodeado de parásitos y malas influencias.

mil y un cambios. Encontrar al actor que pudiera ponerse en la piel de Mercury fue una tarea complicada. Y encontrar al director que pudiera ponerse al frente de un proyecto tan ambicioso también. Por eso la película que empezó a gestarse en 2008 recién se estrena este año. En 2012 Brian May anunció que el protagonista elegido era Sacha Baron Cohen, el comediante de "Borat" y "El dictador". Pero un año después Baron Cohen se bajó del proyecto alegando "diferencias creativas". En una segunda versión, el actor iba a ser Ben Whishaw (el Q en las últimas películas de James Bond), mientras que la dirección estaría a cargo de Dexter Fletcher ("Sunshine on Leith"). ¿Qué pasó? Fletcher armó las valijas, porque no podía llegar a un acuerdo con los productores sobre el tono de la película.

En 2015 contrataron al guionista Anthony McCarten ("La teoría del todo") para revisar la historia. Y recién un año después todo se puso sobre ruedas con un nuevo protagonista: Rami Malek. Este actor de 37 años se hizo conocido por la serie "Mr. Robot", por la cual ganó un Emmy y fue nominado a un Globo de Oro. Hijo de padres egipcios, Malek tiene raíces similares a las de Mercury, cuyo verdadero nombre era Farrokh Bulsara y fue criado en la India. En 2016 también se sumó el director Bryan Singer ("Los sospechosos de siempre", "X-Men") y finalmente el guión se convirtió en película.

Sin embargo, faltaba otro cambio. En diciembre pasado, Singer fue despedido por "comportamientos no profesionales". El director se ausentaba muy seguido del rodaje y además tenía serios enfrentamientos con el protagonista. Las dos últimas semanas de filmación las dirigió Dexter Fletcher, que regresó a ese puesto después de haberlo abandonado en 2014.

¿Habrán podido los productores ensamblar estas partes para que no se noten las costuras de la película, después de tantos cambios? ¿Rami Malek estará a la altura de semejante personaje? ¿Esta historia oficial será demasiado "limpia", como anticipan los críticos de Estados Unidos? Son muchas las preguntas frente a "Bohemian Rhapsody", y todas las respuestas estarán en los cines a partir del próximo jueves.