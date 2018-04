Bob Dylan y Kesha ajustaron canciones para honrar a LGBTQ

Bob Dylan, Kesha y St. Vincent ajustaron las letras de canciones de amor populares para honrar a la comunidad LGBTQ, en muchos casos cambiando los pronombres.

El álbum de seis canciones "Universal Love" (Amor universal) fue lanzado esta semana en formato digital e incluye a Benjamin Gibbard, de la banda alternativa Death Cab for Cutie; la cantautora Valerie June, y Kele Okereke, del grupo de rock indie Bloc Party.

Dylan convirtió "She's Funny That Way" (Ella es graciosa de ese modo) en "He's Funny That Way" (El es gracioso de ese modo), interpretando líneas como "Tengo un hombre que está loco por mí". Los pronombres de clásicos de la música ya han sido cambiados en el pasado, pero mayormente por mujeres, como Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Liza Minnelli, Etta James y Diana Ross.

Kesha, quien tiene una gran base de seguidores gay y ha apoyado por años la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ, cierra el álbum con "I Need a Woman to Love Me" (Necesito a una mujer que me ame), un giro al tema de Janis Joplin "I Need a Man to Love Me" (Necesito a un hombre que me ame). Gibbard, en tanto, grabó el éxito de los 60 de los Beatles "And I Love Her" (Y yo la amo) como "And I Love Him" (Y yo lo amo).

"Universal Love", disponible en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, fue producido por MGM Resorts y es distribuido a través de Sony Music.

La jefa de diversidad y directora de responsabilidad social empresaria de MGM Resorts, Phyllis James, sostuvo que con esta clase de proyectos será "algo natural y común ver al mundo a través de los ojos de gente distinta a nosotros".

La cantante ganadora del Grammy St. Vincent transformó "Then He Kissed Me" (Entonces él me besó) de The Crystals en "Then She Kissed Me" (Entonces ella me besó), Okereke convirtió "My Girl" (Mi chica) de The Temptations en "My Guy" (Mi chico), y June interpretó el clásico "Mad About the Boy" (Loca por el chico) como "Mad About the Girl" (Loca por la chica).

