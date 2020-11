Blooper en el programa de Pampita: una panelista se cayó patinando en skate

En medio del debate sobre los tipos de rodado, Paula tomó partido. “Con el skate soy más valiente que con los rollers”, anunció y desde la producción le alcanzaron una patineta para que mostrara su destreza. “Con tacos no, Paula, por favor”, imploró Martínez, mientras Pampita preguntaba si tenían seguro o ART.

pampitaonline.mp4

Paula se sacó los zapatos, se acomodó en el skate y se lanzó a la aventura. Por unos segundos logró mantener el equilibrio, hasta que su pie derecho tocó la parte trasera de la patineta y cayó de espaldas. La primera reacción de Pampita, casi por instinto, fue tomarse la cara y exclamar: “¡Sabíamos que esto iba a pasar!”. Siempre con una sonrisa, Paula saludó al cámara que le hacía un primer plano recostada en el suelo del estudio, mientras sus compañeros se levantaban para asistirla. Ella se levantó, con una reverencia y una sonrisa, ante los aplausos de todos.

“Venías muy bien, Paulita”, se lamentó Alejandra y la panelista dio explicaciones del accidente. “Me patiné al final porque chocó con la ruedita del carrito de la cámara, y me fui para atrás. Pero no pasó nada, estoy sana y salva”. “Menos mal que no lo intento, ella es la más valiente”, admitió Pampita. “Estoy contenta porque tenía el vestido largo. No hay aparición en la tele sin una caída”, dijo Paula. “Ya tenemos nuestro blooper de fin de año”, celebró Pampita y pidió a la producción un video del accidente en cámara lenta.