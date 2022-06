Bizarrap hace historia de nuevo: lanzó session con la trapera transfemenina Villana Antillana

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCej4YihvvsR%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAEZBLayYXatEKtMPVYrQMZBFcZBR6iKcAwSjevtZA5Co9ra7UnR52StrnBMmIBPycPV3XORc8iVEOfxJcsvKVsjgdO4yS8Hv65wXJUtpJMNZB3U2WQl6m1XNw0w7GZB6zuLMf9xJLDGTo9lZCdd7wKDZAutRdL8r5j33V6tDwpKfOpmtmUZCnUkAZD View this post on Instagram A post shared by BZRP (@bizarrap)

La canción combina varios estilos musicales. Comienza con una base muy energética para luego pasar a un fragmento hip hop y volver a romper con todo el poder de un beat acelerado y unas notas que se acercan más a la electrónica. En todo ello, se hace frente la letra de Villana quien se apodera del micrófono para dejar en claro quién es ella y a dónde pertenece.

La canción ya lleva más de tres millones de visualizaciones. En su cuenta de Instagram, Villana realizó un descargo muy personal: "A muchos de ustedes les cuesta hacer su paz con la verdad y su incomodidad conmigo… aborrecen lo que hago y me resisten porque saben que no me pueden quitar quien soy", escribió la cantante en un sentido posteo en el que también agradeció el apoyo y la lealtad de sus seguidores. "Gracias mil a mi @bizarrap por meterle tan heavy y por ser tan buena onda, y a todas las personas que formaron parte de esta aventura", añadió Villana.

La Music Session #51 ya se encuentra disponible en todas las plataformas.