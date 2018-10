Biopics rockeras: éxitos, fracasos y polémicas

Si bien hay muchas películas en donde el cine y el rock forman un matrimonio de conveniencia, las biopics propiamente dichas no abundan. Tal vez porque son costosas y generalmente traen polémica. Un buen ejemplo es "The Doors" (1991, foto), la famosa película sobre la vida de Jim Morrison que dirigió Oliver Stone. Todos recuerdan a Val Kilmer retorciéndose en el escenario como el mismísimo Jimbo, pero lo cierto es que a los miembros de los Doors la película no les hizo ninguna gracia. La producción tardó años en desarrollarse y fue un infierno, y a la postre la película no cosechó buenas críticas y naufragó en la taquilla.

Antes, en los años 80, dos películas encarnaron el modelo de biopic rockera: la excelente "Sid & Nancy", con el gran Gary Oldman haciendo del reventado Sid Vicious, y "Great Balls of Fire", con Dennis Quaid en la piel de Jerry Lee Lewis. En este siglo las bios ocuparon un lugar más marginal en la pantalla grande. En 2005 Gus Van Sant estrenó "Last Days", inspirada libremente en los últimos días de Kurt Cobain. Y dos años después llegó "Control", dirigida por Anton Corbijn, sobre la torturada vida de Ian Curtis, el líder de Joy Division. Ahora, con el estreno de "Bohemian Rhapsody", parece abrirse una era de biopics del rock aptas para todo público. En los cines ya están pasando el trailer de "Rocketman", la película que cuenta la vida de Elton John, y también está en preparación un filme que reflejará la historia de amor entre Lennon y Yoko Ono.