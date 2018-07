Billy Joel festejó el concierto 100 en el Madison

"Para mí siempre ha sido una lucha escribir nuevas canciones. Algunos días, el piano era como un monstruo negro de 88 dientes mordiéndome los dedos", dijo Billy Joel a un puñado de periodistas antes de subir al escenario a celebrar su 100º concierto en el Madison Square Garden de Nueva York cantando a dúo con Bruce Springsteen.

Empezada la función, Joel le dijo al animado público que tenía un invitado ganador de premios Grammy, Oscar y Tony, y Springsteen apareció en el escenario y sorprendió a una fanaticada que vitoreó con fuerza "Bruce".

"Felicidades Billy por tu 100º concierto", gritó Springsteen.

"¿En serio, Billy?", preguntó mientras Joel comenzaba a tocar sentado al piano.

Springsteen alentó a la multitud a gritar más duro y entonces cantó su éxito "Tenth Avenue Freeze-Out" con Joel. Se encaramó en el piano (lo logró al segundo intento) y entonces tocó con su guitarra "Born to Run".

Joel, de 69 años, y Springsteen, de 68, se abrazaron tras interpretar juntos las dos canciones, y El Jefe le dio un beso a Joel en la cabeza antes de retirarse.

Una banderola celebrando la actuación 100 de Joel en el célebre reducto neoyorquino fue subida casi hasta el techo del recinto durante el concierto de dos horas. Joel comenzó su residencia mensual en el Madison en 2014; ningún otro artista ha actuado más que él ahí.

"Buenas noches Nueva York", dijo el músico con su hija de 2 años, Della Rose Joel, sentada en el regazo. "Quiero agradecerles a todos por haber venido a nuestro show".

Joel lució emocionado durante toda la velada, en la que pasó del piano a la armónica y a la guitarra. Se puso lentes de sol para interpretar con gran pasión "New York State of Mind", le dio vueltas en el aire al atril de su micrófono y bailó alegremente tras cantar "Uptown Girl". Dijo que tuvo que pensar en una canción especial para celebrar su nuevo hito, y entonces entonó "This Is the Time".

Más temprano, el gobernador Andrew Cuomo proclamó el 18 de julio del 2018 como el "Día de Billy Joel". El cantautor nacido en el Bronx se presentó por primera vez en el MSG el 14 de diciembre de 1978. Su piano se exhibe en la entrada del lugar.

La canción favorita de Joel es "New York State of Mind". "Pienso esto porque creo que esa canción se convirtió en un estándar. Algo así como «Stardust de Hoagy Carmichael» o «Georgia on My Mind»", precisó.

En su charla con los periodistas, Joel también recordó una conversación con su amigo y colega Elton John, cuando este último una vez le reclamó a Joel su demora en publicar un álbum. "Una vez, mi amigo Elton John me dijo: «Billy, eres un perro vago. ¿Cuándo finalmente vas a hacer un nuevo disco?»", manifestó.

Cabe recordar que el último disco que lanzó Billy Joel fue "Original Album Classics" en el 2012 que, encima, es una recopilación. Desde entonces, el estadounidense no ha estrenado nueva obra. El artista cuenta con una amplia discografía, donde sobresale "Piano Man", álbum editado en 1973 y que le valió innumerables reconocimientos. "Piano Man", que salió al mercado bajo el sello discográfico de Columbia, vendió millones de ejemplares en todo el mundo. Su segunda canción, que lleva el mismo nombre del álbum, alcanzó el puesto 25 del Billboard, mientras que en el Adult Contemporary logró meterse entre los primeros cinco lugares.

¿Qué piensa Billy Joel mientras canta por enésima vez "Piano Man" en el escenario?". "«¡Gracias a Dios está por terminar!». Estoy bromeando. Es gratificante escuchar a un público cantar tus letras, pero en el escenario se trata más de sentir que de pensar. Me gusta estar en contacto con los músicos, y a veces estamos sincronizados sin hacernos señales, hay cierta mística en eso", respondió el músico. Y sobre sus canciones, le dijo a los periodistas que algunas de ellas "son brutales y otras apestan por completo. Una vez intenté escribir una canción en francés, y ni siquiera lo hablo. La toqué en Francia y le pregunté a mi representante por qué no le había gustado al público. El me dijo que pensaban que estaba cantando en polaco. La mitad de mis canciones son aceptables, pero hay muchas que tiraría a la basura".