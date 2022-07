Bill Cosby cumple 85 años: vida y obra del humorista que pasó del éxito a la prisión

A pesar de haber comenzado a disciplinarse en el deporte, Cosby terminó eligiendo una carrera en la comedia . Y de hecho fue extremadamente importante para muchos. Entre sus logros se cuenta haber llevado la comedia de stand up a la televisión, lo que le abrió las puertas a todos los que surgieron tras su debut.

Creó sus propios shows que fueron un éxito crítico y de audiencia. Actuó en muchas películas y se distinguió como un comediante dirigido a toda la familia, basando muchos números en experiencias propias. Pero el nuevo milenio no lo recibió de la mejor manera. Bill Cosby fue acusado de violación, agresión sexual facilitada por drogas, agresión sexual, abuso sexual infantil y conducta sexual inapropiada.

Tras haber refutado en numerosas ocasiones todas las acusaciones, el 25 de septiembre de 2018, fue sentenciado a tres a diez años en una prisión estatal y una multa de 25 mil dólares, más los costos judiciales de los juicios. Actualmente se encuentra en libertad.

Juventud deportiva

William Henry Cosby Jr., mejor conocido como Bill Cosby, nació el 12 de julio de 1937 en Filadelfia, Pensilvania. Él es uno de los cuatro hijos de Anna Pearl, una criada, y William Henry Cosby Sr., quien sirvió como administrador de desastres en la Marina de los Estados Unidos.

Durante su paso por la escuela la personalidad de Cosby se basó en ser el bromista y jodón de la clase. Se concentró mucho más en hacer reír que en estudiar. Fue el presidente de su clase, así como el capitán de los equipos de béisbol y atletismo de la Escuela Pública Mary Channing Wister en Filadelfia. En la secundaria tomó clases de teatro pero continuó su paso compitiendo en diferentes deportes como atletismo, béisbol, fútbol americano y baloncesto.

Bill Cosby deporte.jpg

En 1956, Cosby se alistó en la Armada y se desempeñó como empleado del hospital en el Cuerpo de Marines Base Quantico en Virginia, así como también en la Estación Naval Argentina en Canadá y en el Centro Médico Naval Nacional en Maryland.

Obtuvo su diploma de equivalencia de escuela secundaria a través de cursos por correspondencia y recibió una beca de atletismo en la Universidad de Temple en 1961. En Temple, estudió educación física mientras corría y jugaba como fullback en el equipo de fútbol de la universidad.

Mientras estudiaba, Bill comenzó a trabajar como mozo en un bar de Filadelfia y allí descubrió que haciendo reír a sus cliente obtenía mucha más propina. Fue entonces que abandonó aquel camino por el deporte y empezó a mostrar su talento al público.

El salto a los escenarios

Bill Cosby dejó la universidad para dedicarse a la comedia. En esa línea, se anotó en diferentes bares y clubes de stand ups en diferentes ciudades. Reservó fechas en lugares como Chicago, Las Vegas, San Francisco y Washington, DC. Se mantuvo así por un buen tiempo hasta que finalmente llegó a la televisión.

Bill Cosby Stand up.jpg

Fue en el programa The Tonight Show de NBC en donde finalmente se hizo tan conocido que hasta la Warner Bro. lo contrató para su primer LP, “Bill Cosby, es un compañero muy divertido. . . ¡Derecha!”, el primero de una serie de comedias. Su álbum “To Russell, My Brother, Whom I Slept With” fue número uno en la lista de la revista Spin de "Los 40 mejores álbumes de comedia de todos los tiempos", y lo calificó de "obra maestra de la comedia de stand-up".

El estilo de Cosby se basaba en experiencias propias de su vida y sobre todo de su infancia. En 1983, Cosby lanzó la película de stand up llamado "Bill Cosby: Himself", la cual es considerada como la mejor película de comedia de stand up de todos los tiempos. Para muchos comediantes que surgieron en esos años, Cosby fue una figura muy importante por ser quien consiguió plantear la comedia como un personaje que está allí y entretiene al público con sus historias. Llevó el stand up a televisión y lo hizo más sencillo para todos.

Bill Cosby - Himself - acerca de las Drogas Y el Alcohol Subtitulado

De la comedia a la actuación

Tras unos cuantos años realizando sus presentaciones, en 1965 fue elegido junto a Robert Culp para protagonizar la serie de aventuras de espionaje "I Spy" en NBC. La serie se convirtió en la primera serie semanal de televisión dramática que presenta a un afroamericano en un papel protagonista, lo cual al principio fue una preocupación. Pero la dupla demostró que podían ser un éxito y marcaron records de audiencia. Al terminar la serie, Cosby sería recibió tres premios Emmy consecutivos al Mejor Actor Principal en una Serie de Drama.

1965-66 Television Season 50th Anniversary Tribute: I Spy

Posteriormente, realizó una variedad de proyectos televisivos adicionales y en 1969, regresó con otra serie, "The Bill Cosby Show", una sitcom que duró dos temporadas y en donde Cosby interpretó a un maestro de educación física en una escuela secundaria de Los Ángeles. Si bien solo fue un modesto éxito crítico, el programa fue un éxito de índice de audiencia.

Bill Cosby - Lección de vida

Cuando terminó "The Bill Cosby Show", el comediante retomó su educación formal y comenzó un curso de posgrado en la Universidad de Massachusetts, Amherst. En 1972, a sus 35 años, el actor recibió una maestría en la Universidad de Massachusetts.

Shows para toda la familia

A la par que aparecía en varias películas y continuaba con sus propios shows de comedia, Bill fue forjando una carrera dirigida hacia los niños. Para la serie "The Electric Company" grabó varios segmentos que enseñan habilidades de lectura a niños pequeños. Pero más famoso fue el dibujo animado llamado "Fat Albert and the Cosby Kids", cuyo guion estuvo basado en la propia infancia del humorista.

Bill Cosby - Fat Albert and the Cosby Kids (1972) Intro

La serie se emitió desde 1972 hasta 1979, y a partir de 1979 comenzó a transmitirse "The New Fat Albert Show" y también el nuevo programa llamado "Las aventuras de Fat Albert y los niños Cosby". Muchos años después, en 2004, se estrenó la película "Fat Albert".

Años más adelante, Bill Cosby volvió a trabajar con los niños en los programas "Kids Say the Darndest Things" y "Little Bill", una serie para niños en edad preescolar, nuevamente presentada como una semi biografía del humorista, que se estrenó en Nickelodeon en 1999.

The Cosby Show y otras películas

Durante la década de 1970, él y otros actores afroamericanos, se unieron en una clara intención de contrarrestar las violentas películas de "blaxploitation" de la época, películas en las que se mostraba la explotación de los negros. Filmaron entonces una serie de películas de comedia como "Uptown Saturday Night" (1974), "Hagámoslo de nuevo" (1975) y "Mother, Jugs & Speed" (1976).

Su mayor éxito televisivo fue con "The Cosby Show", programa que debutó en 1984. Como ya era costumbre, el humor de Cosby continuaba estando dirigido a toda la familia. En dicho show, el humorista actuó en el papel de obstetra y gran parte del material de la primera temporada fue tomada de su stand up "Bill Cosby: Himself". Nuevamente fue un éxito de audiencia.

Bill Cosby The Cosby Show.webp

Durante toda la década de los 90, Cosby volvió a protagonizar varias películas para cine y televisión. Entre algunos de sus trabajos se destacan "Spy Returns" (1994), "The Cosby Mysteries" (1994), "Ghost Dad" (1990), "The Meteor Man" (1993) y "Jack" (1996). Además, como actor fue contratado como portavoz de varias cadenas y marcas, además de aparecer en comerciales para la televisión.

En toda su carrera, el comediante consiguió ganar dos premios Globo de Oro, cuatro premios Primetime Emmy, y nueve premios Grammy. También recibió muchísimos títulos honoríficos de diferentes universidades, incluyendo varios doctorados honoris causa.

Bill Cosby Emmy.png

Vida personal

Bill Cosby se casó con Camille Hanks el 25 de enero de 1964. Juntos, tuvieron cinco hijos: Erika (1965), Erinn (1966), Ennis (1969–1997), Ensa (1973–2018) y Evin (1976). Su único hijo, Ennis, fue asesinado el 16 de enero de 1997, mientras cambiaba un neumático desinflado en el costado de la carretera interestatal 405 en Los Ángeles. La hija de Cosby, Ensa, murió de enfermedad renal el 23 de febrero de 2018, mientras esperaba un trasplante de riñón.

Bill Cosby y Camille Hanks.webp

Junto a su mujer, han coleccionado más de 300 obras de arte afroamericano desde 1967. Las obras se exhibieron en el Museo Nacional de Arte Africano en la muestra "Conversaciones" de 2014. El programa se volvió polémico a medida que el número creciente de acusaciones de agresión sexual contra Cosby se hizo prominente.

En 2016, sus abogados informaron que ahora está legalmente ciego. En una entrevista de abril de 2017 con la National Newspaper Publishers Association, tanto Cosby como uno de sus antiguos publicistas confirmaron esto, notando que perdió la vista en algún momento en 2015.

Agresión sexual y condena

Cosby ha sido acusado de violación, agresión sexual facilitada por drogas, agresión sexual, abuso sexual infantil y conducta sexual inapropiada, la primera de las cuales, según los acusadores, tuvo lugar a mediados de los años sesenta. En octubre de 2014, una parte de la rutina de comedia del comediante Hannibal Buress que describía el mal comportamiento sexual de Cosby se volvió viral y animó a muchas mujeres a declarar contra el comediante. Las fechas de los supuestos incidentes abarcan desde 1965 hasta 2008 en diez estados de los EE. UU. y una provincia canadiense.

Bill Cosby acusaciones.webp

Cosby ha negado repetidamente las acusaciones y ha mantenido su inocencia, recalcando en varias entrevistas que no hablaría de ello. A raíz de las acusaciones, numerosas organizaciones han roto los lazos con Cosby y se han revocado los honores y los títulos que le fueron otorgados anteriormente. También se cancelaron las emisiones de sus antiguos shows.

En 2015 Cosby tenía activas unas ocho demandas civiles en su contra. Gloria Allred, una destacada abogada, representa a 33 de las presuntas víctimas. En julio de 2015, se divulgo la transcripción completa de su deposición en donde Cosby admitió tener relaciones sexuales ocasionales, involucrando el uso recreativo de la metacualona sedante (Quaaludes), con una serie de mujeres jóvenes, y reconoció que dispensar el medicamento recetado era ilegal.

Un juicio a favor y un juicio en contra

Sobre la base de incidentes en enero de 2004, en el cual Cosby habría drogado y abusado a una mujer, el actor fue declarado culpable el 26 de abril de 2018 de los tres cargos de los que se lo acusó. El 25 de septiembre de 2018, fue sentenciado a tres a diez años en una prisión estatal y una multa de 25 mil dólares, más los costos judiciales de los juicios. Después de un breve período en el Centro Correccional del Condado de Montgomery, Cosby fue trasladado a una prisión estatal, donde estuvo confinado a una sola celda. El 28 de enero de 2019, Cosby pasó de la segregación administrativa a la población general.

Bill Cosby prisión.jpg

En julio de 1997, Cosby tuvo que enfrentarse a otro problema legal que involucró a Shawn Upshaw, una supuesta amante, y Autumn Jackson, hija de Upshaw. Según Shawn, Cosby era el padre de Autumn Jackson, acusación que el humorista negó rotundamente. Cosby le pagó a Upshaw aproximadamente 100 mil dólares para que no revelase el asunto públicamente.

Jackson, a sus 22 años de edad, fue condenada a 26 meses de cárcel por su intento de extorsión a Cosby por 40 millones de dólares estadounidenses. En el juicio y la subsiguiente apelación, los tribunales sostuvieron que la creencia de Jackson de ser hija de Cosby era irrelevante para la cuestión de su culpabilidad. Después de la condena de Jackson, Cosby proporcionó una muestra de sangre para la prueba, pero Jackson se negó a participar en ella.

Cosby fue liberado el 25 de septiembre de 2021.