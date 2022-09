Bigote Acosta: "El periodismo para mí es adrenalina y es lo que me mantiene vivo"

Bigote estaba en cuarto año de la escuela Normal de la ciudad capital y su futuro se dirimía entre ser docente o médico. Sin embargo, un resultado deportivo cambiaría su vida para siempre. "Estaba en cuarto años del secundario en Santa Fe, donde salía egresado como maestro de grado. Y como había tenido buenas notas, mi viejo no me negó —es decir, ya lo había intentado varias veces— cubrir el partido de la primera local entre Colón y Guadalupe, con empate 1 a 1".

Sus inicios en la radio

En ese sentido, agrega: "La cuestión es que tenía que llevar información a la audición deportiva de LT9 de Santa Fe, pero el 1er tiempo lo transmitía por teléfono desde el vestuario. Una vez terminado el partido salí hacia la radio y ahí fue mi primer contacto con un estudio. Me pagaron un peso, que con el gasto de ida y vuelta del colectivo terminé ganando 80 centavos. Entonces, entregué el papelito de la cobertura y ahí mismo me entró la droga y quedé adicto".

Por aquel entonces, Bigote ya se relacionaba en ámbitos de la cultura santafesina, donde se vinculaba con la poesía, el teatro y el periodismo, muy relacionados en aquella época. "En 1960 me vine a Rosario a estudiar Medicina, seguí hasta cuarto año, pero ya ganaba mucha plata como creativo publicitario y no tenía sentido seguir haciendo algo teniendo en cuenta que mi vida pasaba por otro lado". Así continuó hasta que llegó a escribir el primer libreto (guión) para el programa radial de la vieja radio cerealista denominado "Las patas de la sota conducido por Carlos Alvarez Condarco, con la producción de Elvio Martínez y Mario Cornaglia. Allí comenzaba a esbozar algo de análisis político, local y nacional.

Desde allí, en 1968 ganó un concurso para ingresar como secretario de redacción a la prestigiosa revista Gente. "En el año 68 me fui a Buenos Aires luego de haber ganado un concurso para ser secretario de redacción de la revista Gente y allí arrancó definitivamente otra vida. Eso era periodismo puro y duro, de ahí pasé al pluriempleo y viajé por el país y el mundo", recuerda Bigote, con ese timbre de voz radial incólume.

Por su puesto que también aprovecha para rememorar cuando tomó la dirección de la "única y propia revista que editó el diario La Capital, cuya tirada se extendía hasta 96 mil ejemplares en su edición dominical. "En el 76' volví a Rosario, porque en Capital comenzaba a respirarse una atmósfera bastante extraña y me pareció que Rosario era mejor lugar. Vine con mucha experiencia como productor periodístico y así fue que tomé la dirección de la Revista La Capital, la primera y única revista dominical que la armaba el diario", apunta.

Y agrega: "De los 70 mil ejemplares que vendía el diario, con la revista la cifra se extendía a 96 mil durante los domingos. La verdad que para el diario fue muy importante, pero solo duró apenas 9 meses por cuestiones administrativas del directorio; fue una lástima proque en aquel entonces no se dependía de los diarios de buenos aires".

La "Mañana entera" en LT8 y en "La vereda de enfrente"

bigote.jpg Bigote Acosta conduce "La vereda de enfrente" por LT8. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Con ese palmarés y fogueo en capital federal, en el 78' comienza un envío exitoso comandado por Enríque Pessoa y Pili Ponce en conducción, Ignacio Suriani, Dante Nasurdi, Pablo Crivioli, Carlos Bermejo, Eduardo Conforti, Oscar Sesini y Eduardo Carmona; móviles en la calle: Carlos Di Salvo y Héctor Cardozo, corresponsales en Buenos Aires en Casa de Gobierno; Nilda de Siemmienczuk como columnista; Daniel Aleart como locutor de piso y yo como productor.

"En el año 82 los militares nos censuraron y nos permitieron hacer un programa musical, que se llamó —y aún se llama— "La vereda de enfrente". Allí, Bigote elegía música y textos y Nacho Suriani hablaba hasta donde se podía en aquellas épocas oscuras hasta que un año después el país pudo vivir en democracia.

Bigote sostiene que el plus que diferencia su programa "La vereda de enfrente" del resto es la pluralidad de opiniones más allá de la ideología de cada integrante. "No me molesta que los colaboradores piensen distinto, por eso es de los pocos programas donde no pensamos lo mismo y eso lo decimos al aire; en realidad, a mí me gusta confrontar, por eso se da ese clima", sostiene.

Entre las anécdotas de los años que lleva en radio recuerda cuando hacían exteriores en San Lorenzo con Enrique Pesoa. "Uno de los más lindos es cuando fuimos a San Lorenzo. Solíamos arrancar bien temprano y no había mucha gente en la calle. Entonces el Gordo Pesoa aprovechó que había un portero de una galería y se le ocurrió hacerle una nota para ganar tiempo, pero tuvo la mala fortuna que el muchacho era mudo (risas). De todas formas, salió adelante como pudo con la nota", cuenta.

La radio frente al avance arrollador de las nuevas tecnologías

bigote3.jpg Bigote revela que la radio es lo que lo mantiene vivo desde hace décadas. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

"La radio sigue siendo lo inmediato, esa es la diferencia por sobre los otros medios; es el portador. Ahora es un telefonito, puede serlo, pero la inmediatez sigue siendo el eje de la transmisión radial", reflexiona. Y sintetiza: "Cuando la TV hace radio podés escucuarlos de espaldas".

"El periodismo para mí es adrenalina y es lo que te mantiene vivo, hoy estoy haciendo radio, televisión, gráfica y podcast... es decir, aquella droga del 59' sigue haciendo efecto", concluye este periodista todo terreno, amante del jazz y eso queda reflejado en cada programa, aunque también suele bucear en otros estilos, pero siempre con un toque original y distintivo.