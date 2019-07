El actor, cantante, bailarín y director de teatro Fernando Dente, quien interpreta a un traumado joven en silla de ruedas en “Bia”, la nueva tira juvenil musical de Disney Channel, afirmó a Télam que personajes como el suyo pueden ser abordados de manera “naturalizada” porque “las nuevas generaciones vienen con el corazón y la mente mucho más limpios”.

“Es muy interesante que haya personajes como el mío, que para las nuevas generaciones no se corren de la norma”, dijo Dente.

“Bia”, protagonizada por la brasileña Isabela Souza, puede verse de lunes a viernes a las 19 en Disney Channel y explora el universo de las “webstars” o estrellas de las redes sociales a partir de la historia de un grupo de jóvenes creadores de contenido digital.

Con el rol de Víctor, Dente regresa a una compañía que conoce como pocos; fue en Disney que le llegó la fama hace 12 años, al protagonizar la versión local de “High School Musical”. A sus 29 años, y con un amplio recorrido televisivo, discográfico y teatral entre los que se cuenta la reposición del musical “Aladín” en el Gran Rex estas vacaciones de invierno, e incluso algún episodio “mediático”, Dente llega a “Bia” como uno de los más “veteranos” del elenco.

—Lo primero que habrá pensado quien te conoce es “¿con lo bien que baila lo ponen en silla de ruedas?”

—Es algo que llama la atención porque una característica mía es el baile. Pero creo que está bueno, porque bailo de otra manera. Lo que más me convocó para aceptar hacerlo y para subirme a esta aventura era cómo poder transmitir lo mismo desde la silla.

—¿Y se puede transmitir lo mismo?

—También se trata de desmitificar un poco esto de que hay cosas que se dejan de hacer por estar en una silla de ruedas; obviamente que hay impedimentos y quizás sea más tedioso para llegar a algunas cosas, pero una frase que aprendí es “la silla está en la cola y no en la cabeza”.

—¿Cómo fue el proceso de aprender a moverte así?

—Fue difícil al principio, por una cuestión más emocional porque para mí el movimiento de mi cuerpo es una cuestión vital. Pero después cuando conocí a mi coach, que es una chica que está en silla de ruedas que tuvo un accidente muy parecido al de mi personaje, derribó todo lo que creía acerca de las personas con discapacidad. Tiene una vida plena, está en pareja, tiene proyectos, viaja por todo el mundo, es jugadora profesional de básquet, es feliz.

—¿Y Víctor es feliz?

—Víctor está bastante atravesado, no por su discapacidad sino por otras cosas que pasan en su historia que lo tienen bastante tiempo encerrado en su cuarto. Víctor es más sensible, con la música y el arte con un peso muy grande en su vida.

—¿Qué distingue a “Bia”?

—Algo buenísimo de la serie es que no hay buenos y malos. Cada personaje tiene una razón de ser, su accionar tiene una justificación. Cada uno va pasando por distintos lugares emocionalmente y pueden sorprenderte, no son previsibles.

—¿Son más reales?

—Disney toma una postura inteligente, porque las nuevas generaciones vienen con el corazón y la mente mucho más limpios, y esto ayuda. No se cae en los estereotipos del pobre bueno y el rico malo, o la chica linda que no quiere a la que no se arregla tanto. Se trata de seguir naturalizando algo que se viene construyendo a nivel social hace un tiempo y es un buen aporte. No es que esté subrayada la integración del distinto, sino que simplemente es algo que sucede.