Beto Casella criticó a Juanita Viale y la comparó con Mirtha Legrand

Beto Casella no anda con pelos en la lengua. Ahora, el conductor de Bendita, el ciclo que conduce por el Nueve, el conductor cuestionó con dureza a Juanita Viale por la forma de conducir el programa que habitualmente lleva adelante su abuela, Mirtha Legrand

"No vas a comparar cómo entrevista Mirtha y cómo entrevista Juanita. Mirtha va al hueso", dijo el periodista desde su casa, adonde cumple la cuarentena impuesta por el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus.

Trascartón le tiróm un "consejo" a la actriz para que implemente en el programa: "Si quiere ir por buen camino que se informe un poco sobre la gente que va a entrevistar. Porque con esto de que 'yo soy cool y no veo televisión'... En el informe dice: como yo no veo, no sé nada de nada . Dale flaca, si te vas a dedicar a esto por lo menos por respeto a los que sentás ahí, informate un poco de quién es cada uno".

Y cuando parecía que había dejado clara su preferencia, el conductor criticó unos dichos de Juana que habían puestos en el compilado y en donde se muestra a Juanita asegurando que "a mí, como no me gusta que me pregunten de mi vida privada, no sé nada de nadie". Casella recogió la frase y dijo que asegurar eso era "un grave error" cuando se está ocupando el lugar de entrevistador.

Una de las panelistas dijo "me pongo del lado de Juana" y defendió su falta de experiencia respecto a su abuela. Sin embargo, Casella fue claro y contundente respecto a la conductora y le puso su voto negativo.