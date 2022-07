"Berlín", el nuevo tema de Zion y Lennox junto a Maria Becerra

María Becerra es una de las artistas argentinas que está en auge en este momento. La cantante ha demostrado que puede no sólo escribir hits que encienden las radios y los boliches, sino que además se puede amoldar al ritmo y al artista que sea. En esta ocasión, Becerra se unió al dúo puertorriqueño formado por Zion y Lennox para lanzar un sencillo titulado "Berlín".

Porque "Berlín" no es un tema de reguetón pero se mantiene dentro del género urbano y muestra, una vez más, todas las facetas de la artista, que ahora también canta frases en francés.

La letra del tema hace referencia a la búsqueda internacional de un amante que no se encuentra por ningún lado, o que no se quiere dejar encontrar, ya que, como canta Becerra ("diré que nunca te vi, lo nuestro se terminó, au revoir, merci"), la otra persona no tiene intenciones de volverla a encontrar.

El videoclip está dirigido por Julian Levy y muestra una pista decorada con paneles LED multicolores y un escenario lleno de luces que emulan las de un boliche. En la pista hay numerosos bailarines que siguen una coreografía mientras los cantantes hacen su propia búsqueda entre todos ellos.

Los tres artistas que lograron colar su tema en el número 10 en tendencias de música, vienen de presentarse en los “Premios Tu Música Urbano 2022”, en donde Becerra se llevó cuatro estatuillas y el Zion y Lennox tuvieron un gran número artístico.