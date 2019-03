Días atrás, Eugenia "la China" Suárez reveló que antes de pasar por el Registro Civil, firmará un contrato con Benjamín Vicuña, su pareja-

"¡Quiero casarme! Pero claro que firmando un prenupcial, con todo claro. No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es demodé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar de trabajar jamás", dejó en claro la actriz.

El domingo por la noche, fue Vicuña quien se refirió al tema, en diálogo con "Infama", América.

"Yo de eso como que no me gusta dar muchos detalles, ya se sabe lo que se tiene que saber y el resto es amor", declaró Benjamín sin dar más detalles en el programa conducido por Pia Shaw.





