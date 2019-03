Ben Affleck llega a Netflix con el postergado thriller "Triple frontera"

En 2009, el guionista y productor Mark Boal (ganador de un Oscar por "The Hurt Locker") tenía ya entre manos el borrador del que iba a ser su segundo trabajo con la directora Kathryn Bigelow: "Triple frontera", un thriller ambientado en una de las zonas más peligrosas del mundo en ese momento, la región selvática en la que coinciden Brasil, Argentina y Paraguay. Diez años después, y tras vencer no pocas adversidades, ese proyecto por fin es una realidad y ya está disponible en Netflix.

Ahora "Triple frontera" es una película para televisión protagonizada por Ben Affleck y con un nuevo director y coguionista, J.C. Chandor ("El año más violento"). "El guión ha ido cambiando durante este tiempo, pero el corazón de la historia ha sido siempre el mismo: cinco veteranos de guerra unidos para una última misión. Pero esta vez, no en servicio de su país, sino en su propio beneficio", contó. Su objetivo es asaltar la guarida de un temido narco y robarle los cientos de millones de dólares en efectivo que oculta allí.

La ubicación geográfica también ha variado, y en esta nueva producción se desliza hacia una zona menos precisa, entre Brasil, Colombia y Perú, y las referencias políticas fueron dejadas de lado.

La película, que está grabada mayormente en Colombia, tiene un elenco de lujo. Affleck está secundado por Charlie Hunnam ("Z: la ciudad perdida"), Garrett Hedlund ("Mudbound: el color de la guerra"), Oscar Isaac ("Star Wars: el despertar de la fuerza"), Pedro Pascal ("Narcos") y Adria Arjona ("True Detective"). Si bien el escenario es el de un filme de acción, "Triple frontera" va más allá del género. Detrás también hay una historia de conflicto personal, pasiones y crítica social.

"La película reflexiona sobre la avaricia y la tentación", dijo Ben Affleck. "Se trata de un grupo de hombres que tienen un código ético muy marcado y una profunda sensación de camaradería. Y de cómo todo eso entra en conflicto cuando se mezcla con cientos de millones de dólares", agregó. "Una de las cosas más interesantes para mí es el drama psicológico, cómo la gente reacciona ante esta situación: cómo intentan aferrarse a su hermandad, cómo intentan seguir creyendo en aquello que les han enseñado y lo que creen que está bien. De eso se trata la tentación, ¿no? Algo que realmente te separa de tus bondades. Me gustan las películas de acción y la parte de acción de esta película, pero lo que más me atrae de la película es el drama", enfatizó.

Según explicó Affleck, "el juego de traición y desconfianza que despliegan sus cinco protagonistas tiene un punto de partida similar y comparte muchos elementos con «El tesoro de Sierra Madre» (la película de John Huston de 1948). Pero aquí hay un factor distinto: los personajes, de alguna manera, sienten que están en deuda entre ellos. Ser compañeros de armas lo complica todo más aún", reconoció el actor, lo que da con otra dimensión, "incluso política" del filme, apuntó. La estrella se refirió específicamente a "la desglamurización de la figura del narco", convertido desde hace décadas en el heredero del gánster glorificado por el Hollywood clásico. "Al hacerlo, se presenta una visión falsa del mundo", afirmó. "Faltás a la verdad porque la vida real es todo menos glamorosa. Y unido a eso va el artificio, la construcción de una realidad a partir de la fascinación. De un tiempo a esta parte lo que más me interesan son las historias que se sienten honestas. Y «Triple frontera» se siente así", aseguró.

El filme se rodó en escenarios de Colombia, Hawai y California, lugares que podían replicar el ambiente selvático y hostil de la triple frontera sudamericana. "Siempre me sentí atraído por las películas que te llevan a lugares, físicos y emocionales, a los que, por miedo, no iría nunca", dijo el director J.C. Chandor. Me apasionan las intrahistorias de los rodajes de las películas en la jungla de Werner Herzog, ver cómo esa adrenalina se traslada a la pantalla, cómo afecta a los actores en su trabajo", relató.

Generar preguntas

Chandor, que comenzó su carrera con el drama "El precio de la codicia" (2011), señaló que con "Triple frontera" también buscó generar preguntas en el espectador. "Me interesó trabajar por primera vez con una idea que no fuera mía, probar mi capacidad como director sin tener la sensación de que llegaba al set de rodaje con la película terminada. Y, también, para, como hice con «El año más violento», darle una vuelta de tuerca al género. Uno de mis objetivos como cineasta es que el espectador conecte con lo que está viendo de una forma responsable, que sea consciente de las consecuencias de aquello que sucede en pantalla. En este caso intenté plantear preguntas sobre cómo tratamos en EEUU a los veteranos de guerra. Estos veteranos son de mi generación, tienen cuarenta y tantos años, pero llevan desde el 11-S encadenando misiones en todos los rincones del mundo, persiguiendo una especie de hombre de la bolsa inapresable. Es gente a la que se le ha pedido que lo sacrifiquen todo y que sienten que no han conseguido nada", concluyó.