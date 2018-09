Bebe: "Cualquier canción resulta curativa"

Evolución. "La maternidad me dio templanza y serenidad", confesó Bebe.

Nacida en Valencia pero criada en Extremadura, Bebe arrancó su carrera pisando fuerte. Su álbum debut, "Pafuera Telarañas" (2004) irrumpió en la escena musical con temas que se transformaron en himno del feminismo, como "Malo" o "Que nadie me levante la voz". Ese mismo año ganó en los Premios Onda como artista revelación, entre otros galardones que obtuvo por este trabajo.

A este disco le siguieron "Y?" (2009) y "Un poquito de rocanrol" (2012), donde continuó perpetuando su propio estilo, y traspasó las fronteras de su país hacia Latinoamérica. Ambos le valieron nominaciones a los Premio Grammy, como mejor disco latino y mejor álbum del año, respectivamente.

Tras casi cuatro años de silencio, y algo alejada de los escenarios, Bebe volvió al estudio para grabar "Cambio de piel" (2015), un reencuentro con la mejor Bebe, creativa e íntima, sensual y sincera.

Con este cuarto disco Bebe se reinventó, recuperando la esencia de lo que un día le valió ser toda una revelación de la música popular. El año de producción junto a Carlos Jean la acercó a un trabajo muy personal, fruto de múltiples experiencias, en el que la poesía de la vida se da cita con su inconfundible voz.

Con trece años de carrera en los escenarios, la cantante ícono del feminismo por excelencia, siempre fiel a sus creencias, honesta y directa, llega a Rosario por primera vez con un show en formato acústico, hoy, a las 21.30 en el teatro El Círculo (Mendoza y Laprida). Antes, Bebe dialogó con Escenario y adelantó cómo será su primer concierto en la ciudad.

"Vamos con un formato acústico porque me permite recorrer diferentes ciudades. Es un formato de guitarra y voz, con una impronta más íntima pero sin perder el potencial que tiene el grupo con toda la banda", disparó la cantante, que acaba de lanzar el primer corte de lo que será su próximo disco, llamado "Corazón. El video es una explosión de color compuesta junto al colombiano Bull Nene, uno de los mejores creadores de éxitos del género urbano (Maluma o J Balvin, entre otros) y ganador de un Grammy. A ellos se suma el trabajo de Tainy, uno de los productores musicales más jóvenes y con mayor éxito (Janet Jackson, Jennifer Lopez, Shakira o Wisin & Yandel, entre otros).

"Corazón" es un tema que tiene mucho sentido del humor, la historia está contada desde esa perspectiva. Creo que con el tiempo uno va aprendiendo a tomarse las cosas con cierto humor", explicó Bebe con respecto a su nuevo corte que enfatiza en una mujer que se quiere vengar de un amor que no pudo ser. La cantante confirmó que el nuevo material saldrá a la luz a finales de 2019.

En el concierto, Bebe recorrerá todos sus éxitos, incluyendo su último disco, "Cambio de piel", en el que mixtura temas melancólicos como "Borrón" y festivos como "Ganamos". "Es un disco en el que quería volver a cantar con melodías más abiertas y que el piano sea protagonista. Era un instrumento que tenía reservado para tocar cuando tuviera más tiempo. Así que este material tiene otro tipo de lenguaje, incluso la manera de cantar es distinta", contó.

La artista alcanzó la fama mundial en 2004, cuando nació "Malo", convirtiéndose en una de las primeras cantantes en darles voz a las mujeres víctimas de violencia de género. "Canciones como "Malo" nacen de reflexiones que uno va teniendo. Nunca me imaginé que iba a tener la repercusión que tuvo, y eso me resulta maravilloso. Creo que cualquier canción resulta curativa".

En relación a la lucha feminista que hay en Argentina y que se hace eco de sus canciones, Bebe afirmó que "estoy al tanto de este movimiento, creo que es una época muy complicada y eso se siente en muchos países de Latinoamérica". Por último, Bebe se refirió al crecimiento que tuvo en esta década de carrera: "Soy la misma pero con diez años encima. Las cosas se ven de otro color. Claramente tengo que estar diferente, ¡imaginate si a los 40 me comporto como una de 20! (risas). La maternidad también me cambió mucho, me dio templanza y serenidad".