Beatlove, en la terraza de Plataforma Lavarden

La Terraza de la Cúpula de Plataforma Lavarden será el próximo sábado el escenario que reencontrará a Beatlove con el público local, con el espectáculo "Hello Goodbye".

La banda rosarina formada por Armando Sabia (bajo y voz), Gustavo Caribaux (guitarra y voz) Maxi Ades (batería), Guillermo Juster (teclados y voz ) y Daniel Sader (guitarra y voz) se presentará a las 21.30 en Plataforma Lavarden (Sarmiento 1201) con un espectáculo lleno de canciones de The Beatles como de las carreras solistas de los integrantes de la mítica banda de Liverpool.

Beatlove fue ganadora en 2013 de la 13ª Semana Beatles de Latinoamérica, concurso organizado por The Cavern Buenos Aires en Argentina. Y como embajadores Beatles Latinoamericanos dieron doce shows en agosto de 2014 en Liverpool, tocando en el mítico bar The Cavern de Liverpool Inglaterra, donde se inició la fama de The Beatles.

Además, obtuvieron el premio a mejor cantante y bajista de la 13ª Semana Beatles Latinoamericana 2013.