Fabiana Cantilo se cansó un poco del ruido, quiere bajar revoluciones, correrse un poquito del rock y entrarle a una zamba. "Basta de prejuicios" le dice a Escenario, porque sabe que los géneros son apenas etiquetas de papel. Y en el show acústico de hoy, a las 21.30, en Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza) cantará junto con la guitarrista y vocalista Mariana Pellegrino desde "Across The Universe", de The Beatles, hasta "Eiti Leda" de Charly García y "Juana Azurduy", de Félix Luna y Ariel Ramírez. Vía mail y con la espontaneidad de siempre, la Fabi Cantilo se animó al desafío de las tres preguntas y hasta respondió con signos de admiración que fueron absolutamente respetados para esta nota. Porque Fabiana Cantilo es para admirarla. Y va por una vuelta más.

—¿Qué te motivó a hacer un formato acústico, te cansó un poco la electricidad del rock?

—Estaba un poco cansada del ruido, jaja. Si bien me encanta tocar con banda ¡y los amo! Me aturde tanto ruido, necesitaba bajar el volumen, bajar las revoluciones? que empecemos a escuchar más. Tengo ganas de entrar en el mundo del folclore. Este formato es una variante interesante y más económica que nos permite adaptarnos a la situación actual. Estoy muy contenta con lo que armamos, volvemos a las raíces, dos guitarras y un bombo. ¡Marian Pellegrino, canta y toca como los dioses! ¡¡¡Ya la van a ver!!! Conectamos desde la primera vez que nos juntamos, esa vibración también se siente y se comparte.

—En este dúo acústico elegiste temas de tu vida que incluyen desde el pop hasta el tango y el folclore. ¿No hay prejuicios con los géneros cuando la música sale del corazón?

—¡Por supuesto que no! Yo toco folclore desde muy chica, sólo que nadie lo sabe. A los 7 años empecé a tocar folclore, aprendí con una profesora. Igual que el tango, que se cantaba siempre en casa, con mi abuela Toto y mi tío Vasquito. La música forma parte de mí más allá del género. Todo eso está dentro de mí y bueno, ahora sale, se está manifestando así. Basta de prejuicios. Ya soy grande, es momento de hacer todo lo que me gusta y no tener miedo.

—¿Se viene un material nuevo en este formato con temas de otros autores o estás armando un disco con temas propios?

—Estoy haciendo un disco nuevo, lo estoy produciendo yo, se llama "Cuna de piedra". Tiene instrumentos celtas para darle una ambientación especial y está afinado en 432, que es la afinación perfecta. Esto lo vamos a profundizar con Bárbara Marquez, mi manager, que a la vez es mi diseñadora gráfica, y va a realizar el arte de la tapa. Ahí vamos a explicarle bien al público de qué se trata, para que lo mío sirva, para que la gente despierte y así ayudarla, ¡además de que la pasen bien con mi música! ¡En el show vamos a estar adelantando algo!