“La misión es mantener viva la música. Independientemente de nosotros y de mí. Algún día, como mis hermanos, ya no estaré y quiero que la música dure”, expresó al New York Time, el autor de clásicos de la música disco como “Stayin” Alive”, “Night Fever” y la balada “How Deep Is Your Love”, entre otros.

La publicación de la placa coincidirá con el estreno del documental de HBO “The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart”, de Frank Marshall, que repasa la historia del grupo.

Surgida en la segunda mitad de los 60, en pleno auge de la psicodelia, The Bee Gees experimentó diversos estilos hasta que, unos diez años más tarde, alcanzó el éxito masivo a través de la banda sonora de “Saturday Night Fever”, el popular filme que lanzó a la fama a John Travolta. Así, los hermanos Gibb se convirtieron en los grandes referentes de la música disco y dominaron la escena.

La prueba de ello es que en 1978, la banda alcanzó siete puestos número uno en los ranking, como “If I Can”t Have You” y “Shadow Dancing”, además de “(Love Is) Thicker Than Water”, escrito para su hermano menor Andy, y “Grease”.

El trío se presentó en nuestro país en 1998, en el estadio de Boca Juniors, y se disolvió en 2003, con la muerte de Maurice. En tanto, Robin falleció en 2012; mientras que el menor Andy había perdido la vida en 1988, con solo 30 años, tras una larga lucha contra su adicción a las drogas.