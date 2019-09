Barón: "No está bien que me presenten como un culo"

Enterada por las repercusiones en las redes sociales, Jimena Barón cruzó a un conductor cordobés de nombre Andrés Manzur, quien anunció un show de la cantante de un modo machista.

Durante un mega show en Villa Carlos Paz con el fin de celebrar el Día de la Primavera, Manzur dijo: "¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón esta noche? Ella lo va a mostrar sin ningún problema, así te lo digo. Ella hace alarde. Vos fijate cuando cante un tema que se da vuelta enseguida, y la gente va a delirar".

La expresión desafortunada del conductor cordobés generó el rechazo espontáneo de buena parte del público presente por el modo machista y descalificador con el que cosificó a Barón.

La Cobra, indignada

Con la polémica instalada, y a cinco días de lo ocurrido, Barón se puso al tanto de la polémica y respondió con contundencia a través de un vivo que hizo en Instagram.

"El fin de semana pasado tuve un show en Córdoba. Al parecer hay un conductor de una radio que me presentó de una manera muy machista, tengo entendido. Presentó a una banda que tocaba después de nosotros. No está bien que a mí me presente como un culo. No está bien que arengue hacia el público, sea si tienen ganas de verme el ojete o no. Digo, si presentan culos, que presenten los culos de todos, de los chicos que tocaron después y antes. Chabón, si yo tengo problema o no de mostrar el culo es un tema mío, no debería ser una presentación de un show. A mí me sorprende estar en 2019 y que sea un tema el culo de una mina, mostrar el culo o mostrar una personalidad sexy. Eso me aburre, me parece un tema antiguo. Es una libertad física, es un baile, es un vestuario y es una personalidad. Y es algo mío en todo caso. Y a respetar, porque es mi culo", sentenció indignada la cantante.

Manzur fue eje de miles de criticas en las redes sociales por la desafortunada forma de aludir a Barón, y la organización "Ni una menos Villa Carlos Paz" se hizo eco del repudio y publicó un extenso comunicado contra la violencia machista del conductor. "Jimena Barón habla de su propia corporalidad de forma libre, como cada una de nosotras tenemos derecho a hacerlo. Ni eso ni nada habilita este tipo de discursos machistas por parte de terceros", expresa una parte del texto