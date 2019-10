El Súper Bailando da para todo. Barby Silenzi, novia del Polaco, se volvió a cruzar en vivo y en directo con Noelia Marzol, pareja de baile del cantante en el programa de Marcelo Tinelli.

Y la mecha de la polémica la encendió el propio conductor, cuando leyó anoche una romántica declaración de amor del músico hacia su pareja en Instagram.

Y ahí, Marzol lanzó un comentario picante, y desató un durísimo ida y vuelta con Silenzi.

A continuación, se produce el diálogo entre ambas estrellas mediáticas:

Marzol: _ ¿Qué dice el Polaco? ¿Tan meloso?

Silenzi: _ Igual, pará. Qué embole que todo el tiempo se meta a opinar. ¿Qué sabe de nuestra relación?

M: _ En realidad es como que te metés vos porque estoy bailando yo, y vos venís a acompañar.

S: _ Sí, amor. Pero, ¿qué tenés que hablar vos de mi relación con él? O sea, flaca, buscate una previa. Ubicate un poco en la palmera.

M: _ Te imaginarás que lo que ella me dice no me quita el sueño en absoluto. Los veo muy enamorados, sobre todo a él (pone una mirada irónica y sonríe pícaramente).

S: _ Noelia es muy palo de afuera. Ella es la compañera y lo conoció hace 15 minutos. Además, se proclama ella sola como "la futura chonga del Polaco". En todo caso lo tenía que decir él.

M: _No sé por qué me agredís si no tengo intenciones con tu marido. Yo no quiero estar con él.

S: _No es que te agredo. No me gustan las malas personas.

M: _ Que Barby Silenzi me diga a mí mala persona, cuando el año que El Polaco estuvo con Silvina Luna hizo de todo, es un montón.

S: _ Le digo que es mala persona porque me iban a poner en un ritmo y por la señorita no pude estar.