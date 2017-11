Barby Silenzi elogió a Tyago, y Rocío Robles explotó y la trató de "ignorante"

Rocío se enojó con su novio: "Mil veces le dije a Tyago que sus chistes me hacían sentir incómoda. Él le dijo a ella: «No le des bola», y a mí me dijo: «No le des bola». Tomó la postura neutral que generalmente adopta", dijo.

La bailarina admitió que está "enojada con él", pero tampoco se privó de atacarla a Barby: "Ella es una ignorante que viene diciendo tonterías desde que la conozco".

"Me parece de cuarta, es una irrespetuosa", redondeó Robles.

Barby no se quedó callada. Primero argumentó su elogio a Tyago: "Me hicieron una nota y me dieron un cuestionario con preguntas. Y me dijeron que conteste: ¿quién es tu galán favorito: Tyago Griffo o Nicolás Paladini?. Y él es mi compañero. ¿A quién voy a elegir? Entonces puse que mi galán favorito era Tyago porque es mi compañero, porque lo quiero mucho y es un bombón", dijo.

"Ella hace todo muy dramático. Estoy cero arrepentida. No voy a cambiar mi forma de ser porque a la novia de mi compañero le moleste", completó la bailarina.

Y remató: "Flaca, andá a terapia y fijate tu inseguridad".