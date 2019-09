Barby Franco se enteró por Twitter que no se casa y sortea su vestido

Fernando Burlando y Barby Franco siguen haciendo una parodia de su cómica relación. Ahora, el abogado anunció este fin de semana en el programa de Mirtha Legrand que había suspendido el casamiento con la modelo, previsto para marzo de 2020, y ella salió a responderle en las redes sociales.

Barby citó la noticia y acotó: "Ya me había comprado el vestido, ¡qué pena! Me casaré con la vida misma". Más tarde, en Instagram, contó con bombos y platillos que ¡sortearía el vestido de novia! "Ya que no me caso voy a sortear mi vestido de novia, ¡estén atentos!", adelantó.

Burlando dijo que un desplante de celos por parte de su pareja lo había "enojado mucho", por lo que se suspendió el casamiento pero no la fecha (raro). Aclaró que aún siguen viviendo juntos y que durante varios días durmieron en camas separadas.