Barbra: adiós a los shows en vivo

Barbra Streisand dice que "nunca" más dará un concierto en vivo. Así lo hizo saber la actriz y cantante poco antes del estreno de un especial que grabó para Netflix. La emblemática artista, que recientemente grabó "Barbra: The Music... The Mem'ries... The Magic!" para la plataforma de streaming, aseguró: "No, no volvería a hacer nunca otro show. Es agotador".