Barbie Vélez cumplió 25 años y lo celebró con una gran. En el salón hubo globos, sushi, música y una gran torta. A la fiesta fueron su madre Nazarena Vélez, su padre Alejandro Pucheta, sus hermanos, su novio Lucas Rodríguez y gran cantidad de amigos.

Aprovechando la víspera del feriado por el Día de la Bandera, Barbie aprovechó para reunir a sus seres queridos en un gran festejo.

Muchas fotos del festejo se compartieron en las redes, y Barbie aprovechó para agradecerles: "Gracias a cada uno de los que vinieron!!! FUI MUY FELIZ! Y se me pasó volando, literal. Si, me mande alta fiesta tipo 15 pero bueno, no se cumplen 25 años todos los días che. Gracias a ustedes por el amor cibernético ! Los quiero mucho".

Su papá Ariel Pucheta también compartió una foto para saludar a su pequeñas y en los comentarios la que dio la nota fue Nazarena: "Que linda tu bebé y tu ex un fuego", contestó la actriz con un emoticón de una llamita.