Barbie Vélez sorprendió al mundo del espectáculo con sus últimas declaraciones públicas a la revista Gente, donde afirmó que está en pareja y enamorada de Lucas Rodríguez.

"Este año, en marzo, me fui de vacaciones a Miami. Justo murió Silvia, la hermana de Fabián. Y viajaron Camila y Lucas, sus sobrinos. Ahí me pegué mucho a Cami. Volvimos y empezamos a salir juntas con una prima suya, María. Así empecé a frecuentar más a Lucas. Ellos salen mucho en grupo. Yo sé que las especulaciones vienen de muy atrás, pero te repito, todo pasó hace poco", arrancó a contar Barbie.

Y siguió: "Empezamos a salir en julio de este año. Desde abril nos veíamos seguido y un día me invitó a tomar unos tragos, una especie de cita, y se declaró. Creo que si sucedía el año pasado, le habría dicho que no. Pero ya estaba preparada".

"Es muy lindo lo que tengo y no quiero que nada lo arruine. Él es ajeno al medio, y realmente se pone muy nervioso. Si bien sabe en qué se está metiendo, le tengo un amor tan grande que lo quiero cuidar. Estoy muy feliz; nunca me pasó esto de amar así. Lucas es un sol. ¡No sabés lo que me cuida...! Yo no sabía lo que era no tener una escena de celos, no pelear nunca, confiar plenamente en el otro", lanzó.

"Era evidente que a mí también me pasaba algo con Lucas y lo estaba queriendo tapar. Cuando me di cuenta de que si no me ponía las pilas que me pedía lo iba a perder, no me hice la canchera y le dije que sí, porque lo quiero y respeto mucho. Nunca le haría mal", concluyó.

Lo cierto es que ante los comentarios que generó este blanqueo de la relación, Barbie comentó desde Twitter: "Novios y hermanos? Quizás no se entendió, pero no estoy saliendo ni con Thiago o Gonzalo. Mi novio se llama Lucas, no comparto vínculo de sangre, no conviví ni absolutamente nada por el estilo gracias por la preocupación!".





En tanto, Nazarena salió a bancar a su hija: "¡¡¡No tenes que dar explicaciones hija!!! El ignorante no las entiende, el que tiene maldad no las quiere entender, y aquellos que viven la vida con amor, no las necesita. Te amo y disfruta cada día de tu hermosa vida. Soy muy feliz al verte sonreír".





