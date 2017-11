Barbie Vélez dio una extensa entrevista a la revista Gente en la que confirmó que está de novia con Lucas Rodríguez, el hijo de Fabián, quien fue esposo de Nazarena. Ellos no tienen vínculo de sangre pero sí tienen un hermano en común, el pequeño Thiago.

Respecto a quienes hablan de ellos como "hermanastros", Barbie reflexionó: "Me parece horrible que digan esa palabra. No conviví nunca con él y su hermana Camila cuando mamá y Fabián se casaron. Ni siquiera teníamos mucha relación. Nos veíamos en los cumpleaños de Thiago, nos mandábamos un WhatsApp para los nuestros. Pero no compartimos ni unas vacaciones juntos", afirmó.

Los dos son hermanos de Thiago, el hijo de Nazarena y Fabián. Contárselo a él fue todo un tema. Barbie primero consultó al psicólogo del pequeño, para saber si podría hacerle daño con esta noticia. Él le dijo que no habría problema porque el chiquito tenía bien diferenciadas las dos familias.

Titi, como le dicen en la casa, tomó muy bien la novedad. "Si ustedes no son hermanos...", le dijo a Barbie. "Lo tiene más claro que nadie. Y a mí me tranquilizó. Si no era así, por más que ame a Lucas, no iba a hacer nada que lo perjudicara. Esto fue hablado con todos", afirmó ella. Contó que incluso salen de a tres con el nene y la pasan muy bien. Pero cuando hay un abrazo, Thiago se mete en el medio.









Los chicos empezaron a estar juntos en julio de este año. Sin embargo, en su momento, durante una separación de Barbie con Fede Bal, hubo rumores de un acercamiento entre los dos en un boliche en Carlos Paz. Ella explicó que el joven fue con su hermana, Camila, a visitar a Thiago. Ella estaba viviendo en lo de su mamá y estaba muy triste por su ruptura. "Lo único que quería era arreglarme con mi ex, lo que sucedió después. Ese día, él flasheó cualquiera y me bloqueó el Twitter, ¡y yo estaba pensando solo en él!", recordó, sobre su ex.

El acercamiento empezó en marzo de este año, cuando ella se fue de vacaciones a Miami. En ese momento murió Silvia, la hermana de Fabián Rodríguez. Lucas y Camila viajaron para allá y Barbie se hizo íntima de la hermana de su novio. A la vuelta empezaron a salir mucho juntas y en grupo. De ahí que la relación con Lucas fuera mayor.

"Desde abril nos veíamos seguido y un día me invitó a tomar unos tragos, una especie de cita, y se declaró. Creo que si sucedía el año pasado, le habría dicho que no. Pero ya estaba preparada", contó Barbie. Explicó que no reveló antes la identidad de su pareja porque no quería que nada arruinara el momento. "Le tengo un amor tan grande que lo quiero cuidar. Estoy muy feliz; nunca me pasó esto de amar así. Lucas es un sol. ¡No sabés lo que me cuida! Yo no sabía lo que era no tener una escena de celos, no pelear nunca, confiar plenamente en el otro", dijo.





Confesó entonces qué fue lo que la enamoró: "Que no puede ser más bueno. Es un dulce de leche. Es compañero, súper demostrativo. No tiene vergüenza de decirme 'te amo', de abrazarme. Y entendió mis tiempos, y que iba a ser difícil para mí volver a confiar en una pareja".

Barbie contó también que Lucas estaba enamorado de ella hacía tiempo pero nunca se lo había confesado. En el momento en que se le declaró le dejó bien claro que quería una relación en serio. Ella se dio cuenta de que también le pasaban cosas con él y decidió aceptar y ponerse las pilas para que todo marchara bien. Tuvo miedo de perderlo si no lo cuidaba.





El primer beso fue en el cumpleaños de Barbie, el 18 de junio. Ella lo recuerda muy bien: "Me mandó un regalo sorpresa, unos chocolates y una pulsera, mientras cenaba con mi familia y mis amigas. Después, cuando fui a la fiesta, me di cuenta de que había sido él. Y bueno, pasó..."

Aseguró luego que está tan enamorada que si se enterara de una infidelidad se separaría en los mejores términos. Dijo, de todas maneras, que no cree que eso pase: "Le gusta salir con sus amigos. Es un bombón, y a las chicas les va a gustar. Es lindo, canchero y divertido, pero confío en él. Y por más que un día me rompa el corazón, no voy a terminar mal. Me da mucha seguridad también. Hace unos meses se olvidó el celular en el asiento de mi auto. La llamé a su mamá, volví y se lo dejé. En otro momento me hubiera vuelto loca. Es la confianza que me da".