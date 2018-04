"Bang Bang y somos historia", plata y risa rápida

"Bang Bang y somos historia" recorre España y América latina desde hace veinte años, y a partir de hoy se suma a la cartelera local con la dirección del actor y director rosarino Pablo Razuk. "Reponer esta obra era algo que tenía pendiente desde hacía tiempo", contó Razuk a Escenario sobre esta propuesta que lo tuvo como actor entre 1999 y 2002, y que se estrena hoy, a las 22, en la Sala Sub Concert (Entre Ríos 579). Las funciones continuarán los jueves de abril, mayo, junio y julio, a las 21.30.

La pieza cuenta con las actuaciones de Federico Giusti, Mariano Rey, Ariel Fumis, Fernando Soto y Juanchi Vidoletti en una trama que es "una mezcla disparatada de las comedias nacionales e internacionales, con las caricaturas más reconocidas de detectives y hampones del cine de todos los tiempos".

"Es una obra que invita al humor que más me gusta, ese que parece repentino y con la proximidad con el espectador que lo transforma en testigo y parte. Montar una obra de teatro siempre es un desafío, y en este caso, con la risa como objetivo", dijo Razuk sobre este trabajo con el que hizo temporada en Buenos Aires durante tres años y realizó giras por Rosario y Mar del Plata, entre otras ciudades.

La obra, escrita en 1998 por el rosarino Martín Gervasoni, junto a Wilfredo Van Broock, obtuvo el premio ACE a mejor espectáculo de humor en una terna que incluía a Les Luthiers y Los Macocos, tiene puestas simultáneas en Madrid y Buenos Aires, y también se presentó con diferentes elencos en Venezuela, Costa Rica, México, Colombia y Uruguay.

El secreto para este éxito perdurable se debe que "estos personajes son reconocidos en todo el mundo", dijo Razuk, y añadió: "Es ese trío identificable en cientos de películas, series y hasta caricaturas animadas. Y con una temática que tiene ver con la supuesta «obligación» que tenemos los habitantes de estos tiempos en las grandes ciudades de ser exitosos a cualquier precio. El devenir de las torpezas y de las situaciones azarosas hacen de «Bang Bang y somos historia», versión Rosario, una fiesta de humor".

Según el director, aunque la pieza lleve la firma de un rosarino, la identidad local no está dada por el texto sino por la forma de resolver actoralmente las situaciones. "En aquel elenco original éramos dos de Rosario, uno de Bariloche, otro de Madero, no había porteños de pura cepa. El humor del interior tiene sin duda otra textura. Este elenco que ahora estrena es una joya. Parece que fueron concebidos para hacer esta obra. Mariano Rey, Federico Giusti, Ariel Fumis, Juanchi Vidoletti y Fernando Soto no sólo son buenos actores, son un equipo que supo ponerse los zapatos de cada personaje desde el primer día. Un lujo y una alegría".

Razuk, que protagoniza hace más de tres años la obra "Padre Carlos, el rey pescador" dijo que el contraste entre la pieza sobre el sacerdote Carlos Mugica y esta comedia es "necesario". "El humor sana y alivia el viaje. Con «Padre Carlos» sigo en cartel hasta fin de mes en Korinthio Teatro, de Buenos Aires, y en mayo volvemos a Madrid, Zaragoza y Barcelona a hacer funciones", señaló sobre esta pieza con la que además se presentó en París, Roma y el Vaticano.

El estreno de hoy se suma a las múltiples actividades y proyectos de este artista rosarino. Luego de la gira española con "Padre Carlos", encarará la reposición en Rosario de "El enemigo", basada en la obra de Henrik Ibsen y estrenará como director "Los 7 franceses", en Buenos Aires. "También estoy trabajando en la obra de otro personaje histórico nacional, tengo dos películas para la segunda mitad del año y seguir con mi sala Korinthio y mis clases... necesito otro yo que me ayude", bromeó Razuk.

a los tiros. Federico Giusti, Mariano Rey y Ariel Fumis, los protagonistas.