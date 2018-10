"Bandas de chicas no es novedad, sí lo es que lo empiecen a notar"

Las Ligas Menores es una de las bandas indie más ascendentes de la escena argentina. Hoy llega a la ciudad como parte del Encuentro del Otro Río, que se realizará desde las 20 en el Galpón de la Música (Estévez Boero 980), junto al quinteto chileno Niños del Cerro y tres propuestas de vanguardia pop: Camperas, Perro Fantasma y Otros Colores. Anabella Cartolano, voz y guitarra de Las Ligas Menores dialogó con Escenario sobre qué significa ser una banda de indie, cómo es encabezar un proyecto artístico en la movida pop siendo mujer y de los prejuicios de que en un grupo haya solamente un hombre y cuatro mujeres. "Bandas de chicas no es una novedad, es una novedad que las empiecen a notar", dijo la líder del grupo que integra junto a Pablo Kemper (voz y guitarra), María Zamtlejfer (voz y bajo), Micaela García (batería) y Nina Carrara (teclados y coros).

—¿Qué encierra el nombre de la banda, o que abre, en realidad, la idea de Las Ligas Menores?

—Cuando estábamos buscando el nombre de la banda, todo el tiempo se nos aparecían referencias a los segundos puestos y a lo amateur, porque sentíamos que no sólo era lo que mejor representaba nuestro espíritu sino también muchas de las cosas que nos gustan: la idea de que se puede hacer lo que sea desprejuiciadamente si es lo que te apasiona, sin sentir que tus recursos (muchos o pocos) son un impedimento.

—¿Al identificarse como un grupo de rock indie, qué los diferencia del rock argentino?

—Nosotros nos sentimos parte de un circuito independiente desde el vamos: pasamos de no tocar en ningún lado a formar parte del sello Laptra, que engloba a gran parte de las bandas más representativas de la escena, así que básicamente nos formamos dentro de este ambiente. Creo que lo que te hace ser independiente tiene que ver con un modo de concebir lo qué haces, más allá de los estilos: nosotros siempre nos ocupamos de todo, desde armar fechas y producir discos hasta del arte de la banda. Lo que percibimos respecto de la escena de rock más tradicional es un circuito más cerrado y rígido, donde muchas veces importa más la técnica o la trayectoria que la canción en sí.

—¿Qué concepto tiene "Fuego artificial" y qué lo distingue del disco debut?

—Con este disco tratamos de llegar a un sonido más parecido al que tenemos en vivo, cosa que no sentíamos con lo que habíamos grabado hasta el momento. También, desde la estética, buscamos generar un contraste con el disco anterior, que hiciera referencia a la sensación que nos transmitían estas nuevas canciones: algo más vinculado a la melancolía.

—Como voz líder, ¿qué te representa ser mujer y encabezar una banda de rock en una escena fuertemente patriarcal y machista?

—Como banda sentimos que hay un cambio muy fuerte y positivo en nuestra sociedad actual, la pregunta está cambiando. Antes en entrevistas le preguntaban a Pabli (Pablo Kemper) si le era fácil tener una banda con 4 mujeres y había risas de las cuales no éramos partícipes, hoy esa pregunta o tipo de comentarios por suerte quedaron atrás. Esperemos que siga siendo de esta manera y que se le den mas oportunidades a bandas donde la mujer no es sólo una corista, donde tiene un rol principal que libremente puede realizar. Bandas de chicas no es una novedad, es una novedad que las empiecen a notar.

Pedro Squillaci