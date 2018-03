Las Bandana están de regreso. Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Lourdes Fernández tocan esta medianoche en el marco de la Fiesta Plop de Vorterix (Salta 3519) en un formato al que llaman "Bandana Party". Pero antes dialogaron con Escenario para contar cómo es este presente, que las encuentra en plena producción de su nuevo disco, de la mano de Fernando López Rossi, el compositor original de los grandes hits del grupo surgido del reality televisivo "Popstars" allá por 2001.

—¿Tras lanzar el single "Bombón" ya tienen pensado editar un nuevo disco?

—Valeria: Nos juntamos en noviembre del año pasado probando nuevas canciones, armando demos, empezaron a salir muchas ideas. Estamos haciendo un trabajo de investigación vocal muy lindo de las tres juntas, potenciando todos estos años de experiencia y todo lo que una fue sumando en sus carreras. Hoy por hoy lo estamos poniendo todo junto en la creación de un nuevo corte y un nuevo disco . Arrancamos con la idea de trabajar una canción nueva y empezaron a salir tantas composiciones buenas que empezamos ya a armar el disco. Estamos muy avanzadas con la canción que va a ser el corte nuevo de difusión, que si todo sale bien va a salir el mes que viene, y a su vez estamos ya arrimando varias canciones en las que volvemos con la esencia al 100 % de lo que fue Bandana en un comienzo, pero renovadas y con todo el aprendizaje que fuimos adquiriendo estos años. Creemos que va a sorprender este nuevo disco.

—¿Cómo ven los realities shows de hoy, volverían a participar en alguno como Popstars o bien el Bailando, por ejemplo?

—Lissa: Los reality shows de hoy son un poco más agresivos a los que eran en su momento cuando comenzaron. Creo que, por más que nadie lo diga, se armó una regla muy extraña que es el vale todo. Y eso implica muchas agresiones y cosas que a veces no vienen al caso y que por más que uno se exponga, como una persona adulta. No me gusta cuando se meten con la familia, o cuando llaman a la amiga , o a la amiga de la otra para decir barbaridades de la persona que está en el reality, eso me parece un espanto. Lo digo como alguien que salió de un reality, pero te repito, no estábamos en una época en la que todo fuese tan agresivo. Con respecto al "Bailando" me encanta, y me encantaría hacerlo porque bailar es algo que sé hacer. Me divierte un poco el show, pero otra vez me sucede que no me siento identificada con toda esa parte agresiva, por más que sean las reglas del juego. Yo prefiero quedarme ahí porque la gente me elige y no por descuartizar ahí en vivo y a todo color a otra competidora.

—¿Con qué se encontrará el público rosarino en el show de Vorterix?

—Lourdes: "Bandana Party" es un formato bastante particular para nosotras, bailamos muchísimo y disfrutamos también mucho de lo que pasa con el público, porque realmente es increíble lo que sucede con el show. Pasa volando y hay una conexión con el público increíble, creo que la particularidad del "Bandana Party" es eso: lo que pasa entre Bandana y la gente.